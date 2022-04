Težave z realnostjo

Zakaj vlada Janeza Janše pred volitvami skriva svojo javnofinančno zapuščino?

»Slovenijo bomo dvigali med 15 gospodarsko najbolj razvitih držav sveta in proti 1. mestu po blaginji človeka,« v zadnjem predvolilnem spotu obljublja predsednik SDS, ki pred javnostjo skriva makroekonomske projekcije. (fotografija je bila posneta na predvolilni konvenciji SDS v Medvodah 19. aprila)

© Luka Dakskobler

Sprejeti javnofinančni dokumenti, od državnega proračuna do finančnega načrta pokojninske blagajne, so nerealni – to potrjujejo ekonomisti, temu pritrjujejo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in na to že dalj časa opozarja fiskalni svet. Ključno vprašanje je, kolikšna je dodatna »luknja« v javnih financah, to je luknja, ki jo je ob slabšanju gospodarskih napovedi in večanju zunanjih negotovosti s svojimi ukrepi povzročila predvsem vlada. Sanacija te luknje, katere izračun vlada pred volitvami celo blokira in skriva, utegne pomembno vplivati na prihodnje prednostne naloge, zlasti po ponovni vzpostavitvi fiskalnih pravil.