Koliko ljudi je volilo na predčasnem glasovanju?

V torek in sredo se je predčasnega glasovanja udeležilo 84.209 volivk in volivcev

Tudi drugi dan predčasnega glasovanja na volitvah v DZ je zaznamovala visoka volilna udeležba, saj je na volišča prišlo 48.455 volivcev oziroma 2,86 odstotka volilnih upravičencev. V dveh dneh predčasnega glasovanja je glas oddalo skoraj pet odstotkov volivcev, na zadnjih volitvah leta 2018 pa jih je na volišča prišlo nekaj manj kot dva odstotka.

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je drugi dan predčasnega glasovanja na volitvah v državni zbor udeležilo 48.455 volivcev oziroma 2,86 odstotka vseh volilnih upravičencev. Prvi in drugi dan skupaj, torej v torek in sredo, se je predčasnega glasovanja udeležilo 84.209 oziroma 4,97 volivcev, so sporočili iz Državne volilne komisije.

Na zadnjih državnozborskih volitvah pred štirimi leti se je drugi dan predčasnega glasovanja udeležilo 20.588 volivcev (1,2 odstotka), prvi in drugi dan skupaj pa 32.301 oziroma 1,89 odstotka volilnih upravičencev.

Skupaj, torej v treh dneh predčasnega glasovanja, je leta 2018 predčasno glasovalo 53.158 oziroma 3,1 odstotka. To pomeni, da je tokrat število volivcev, ki so glasovali v prvih dveh dneh, že občutno preseglo skupno število volivcev, ki so pred štirimi leti glas oddali predčasno.