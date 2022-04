Kitajski predsednik za drugačen svetovni varnostni mehanizem

Xi Jinping je predlagal novo pobudo za uravnoteženo in učinkovito spodbujanje varnosti za vse na svetu, ki spoštuje "neodvisne izbire razvojnih poti in družbenih sistemov ljudi v različnih državah"

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes predlagal novo pobudo za uravnoteženo in učinkovito spodbujanje varnosti za vse na svetu, ki spoštuje "neodvisne izbire razvojnih poti in družbenih sistemov ljudi v različnih državah," poroča španska tiskovna agencija EFE.

Xi je prek videopovezave spregovoril kot glavni govorec na odprtju foruma Boao, ki je znan tudi kot azijski Davos, navaja EFE. "Pomembno je, da ostanemo zavezani spoštovanju suverenosti in ozemeljske celovitosti vseh držav, ob tem pa se zavzemamo za nevmešavanje v notranje zadeve," je dejal.

Po Xijevih besedah Kitajska ostaja "zavezana spoštovanju načel Ustanovne listine ZN, zavrača miselnost hladne vojne, nasprotuje unilateralizmu ter zavrača politiko skupin in konfrontacijo blokov", kar so izjave, s katerimi kitajski politiki pogosto kritizirajo zunanjo politiko ZDA.

Kitajska bo "ostala zavezana resni obravnavi legitimnih varnostnih pomislekov vseh držav, podpirala načelo nedeljive varnosti, gradila uravnoteženo in učinkovito varnostno arhitekturo ter nasprotovala zasledovanju lastne varnosti na račun varnosti drugih," je dodal Xi.

Poleg tega bo Kitajska "ostala zavezana mirnemu reševanju razlik in sporov med državami z dialogom in posvetovanjem ter nasprotovala brezobzirni uporabi enostranskih sankcij in jurisdikcije dolge roke," je še dejal Xi.

Po navedbah EFE se zdi, da se je predsednik s temi besedami skliceval tudi na stališče Pekinga glede vojne v Ukrajini. Zahteval je spoštovanje ozemeljske celovitosti vseh držav, sicer pa se je izogibal uporabi besede "invazija" v zvezi z rusko ofenzivo in ponovno izrazil nasprotovanje sankcijam proti Moskvi.

