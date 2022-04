Zelenski: »Delamo na tem, da bodo sankcije za Rusijo resnično boleče«

Ukrajinski predsednik je prepričan, da bi se moralo Rusijo prepoznati za "podpornico terorizma"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem nočnem nagovoru pozval k uvedbi resnično bolečih sankcij proti Rusiji in ruski vojski. Prepričan je, da bi se moralo Rusijo prepoznati za podpornico terorizma in da bi morali vsi vpleteni odgovarjati za svoja dejanja.

"Delamo na tem, da bodo resnično boleče za ruski vojaški stroj in rusko državo v celoti," je dejal Zelenski o sankcijah. Glede novega paketa sankcij je imel tudi podroben pogovor s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom, ki se je v sredo mudil v Kijevu, poroča britanski BBC. "Podrobneje bodo sankcije omejile ruski energetski in bančni sektor, izvoz, uvoz in transport," je pojasnil.

Nadaljeval je še, da delajo tudi na tem, da bi demokratične države proti vsem ruskim predstavnikom, ki podpirajo vojno, uvedle sankcije, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. "Rusijo je treba priznati kot državo podpornico terorizma in ruske oborožene sile se mora priznati za teroristično organizacijo," je poudaril.

Zagotovil je, da bodo morali vsi vpleteni odgovarjati za svoja dejanja. "Vsak priimek, vsak domači naslov, vsak bančni račun, vse bomo izvedeli," je dodal.

V državi se medtem nadaljujejo spopadi predvsem na vzhodu, kjer želi Rusija vzpostaviti nadzor nad regijama Lugansk in Doneck, je sporočila ukrajinska vojska v svojem dnevnem poročilu. Po oceni ukrajinske vojske nameravajo ruske sile nasilno mobilizirati lokalno prebivalstvo južnega mesta Herson.

Ukrajinski vojski je v zadnjem dnevu med drugim uspelo uničiti en tank, več oklepnih enot, protiraketni sistem in tri brezpilotne letalnike.

Rusija naj bi sicer končala svojo operacijo v Ukrajini, ko se bo končala grožnja zveze Nato, je dejal predstavnik ruskega zunanjega ministrstva Aleksej Poliščuk.

"Posebna vojaška operacija se bo končala, ko bodo vojaki izpolnili svoje naloge. Med njimi je zaščita mirnega prebivalstva Donbasa, demilitarizacija in denacifikacija Ukrajine ter uničenje groženj Rusiji, ki prihaja z ozemlja Ukrajine, ker so ga zavzele države Nata," je dejal.

Ob tem ni pojasnil, na kakšen način Nato grozi Rusiji z ozemlja Ukrajine, piše BBC.

Britansko ministrstvo za obrambo pa je prepričano, da si Rusija želi doseči večji uspeh za dan zmage 9. maja, ki ga obeležujejo v spomin na zmago sovjetskih sil nad nacistično Nemčijo. Glede na informacije s terena pa se ruske sile približujejo mestu Kramatorsk, ki je tarča stalnega obstreljevanja.

