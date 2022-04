Po Aleksandri Pivec padel še Jože Podgoršek

Nova žrtev hotela

Odstopil minister za kmetijstvo in kandidat za poslanca NSI Jože Podgoršek /

© Flickr, gov.si

»Odstopam izključno zaradi prepozno plačanega računa in s tem sprejemam odgovornost za to ravnanje,« je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sredo dopoldne povedal na profilu stranke Nova Slovenija (NSi) na Facebooku in odstopil. Predsednik NSi Matej Tonin je dodal, da Podgoršek s tem »kaže politično kulturo, ki jo Nova Slovenija želi gojiti ne le v besedah, ampak v dejanjih«.