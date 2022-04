Pravica do rasizma

Ker danski skrajni desničar doma ne dobi dovoljenja za zborovanja, se je aktiviral na Švedskem

Rasmus Paludan, predsednik skrajnega danskega političnega gibanja »Stram Kurs«

Navkljub napovedim, da bo skrajnodesničarska danska stranka izpeljala gostovanje po južni Švedski, kjer bo njen vodja nagovarjal volivce in zažigal Koran, se je vodja stranke Rasmus Paludan pojavil samo v Rynkebyju na obrobju Stockholma in na parkirišču v predmestju Malmöja. Kljub vsemu je dosegel, da je Švedska doživela nasilne demonstracije. Če temu, kar se je dogajalo, sploh lahko rečemo demonstracije. Islamske organizacije na Švedskem, ki obsojajo zažiganje Korana, se distancirajo od nasilja, pa tudi policija je sporočila, da so aretirani izgredniki povezani s kriminalnim podzemljem.

Dogajanje prejšnji konec tedna ima predzgodovino. Poleti 2020 je Paludan že zboroval na Švedskem. Takrat je zažgal Koran in prav tako povzročil nasilne demonstracije. Švedska ga je izgnala in mu za dve leti prepovedala vstop v državo. Štiridesetletni danski politik, ki mu na zadnjih volitvah na Danskem ni uspelo prestopiti dvoodstotnega parlamentarnega praga, pa se je pritožil, češ da je po očetu švedski državljan in da je prepoved protiustavna. Imigracijski urad mu je pritrdil, država je morala prepoved umakniti.

Paludan, ki zahteva prepoved islama, na Danskem ne sme zborovati, v medijih pa ga opisujejo kot dansko-švedskega politika. Sosednji državi si ga podajata kot vroč krompir. Danska mu prepoveduje zborovanja, švedska oblast pa se sklicuje na svobodo govora in zanika odgovornost za nasilne izgrede. Švedska je ena redkih držav v Evropi, kjer nacistična zborovanja niso prepovedana. Ko je Paludan, ki je po izobrazbi pravnik, a je bil zaradi delovanja v domovini že zaprt, obsojen pa je bil tudi v Franciji in izgnan od tam, napovedal nastope za velikonočne praznike in dobil dovoljenje za zborovanja, so oblasti vedele, kaj lahko pričakujejo. A so se uštele. Že takoj v petek, ko se je Paludan za kratek čas prikazal v predmestju Stockholma, potem pa do sobote zvečer poniknil, sta Jerzy Sarnecki, profesor kriminologije, in Stefan Holgersson, policist in predavatelj na univerzi, kritizirala policijo, češ da je slabo ocenila nevarnost izgredov in ne bi smela izdati dovoljenja za zborovanja.

Nasilni izgredi so se v petek in soboto nadaljevali v petih mestih, v soboto je Paludan demonstriral na prvem parkirišču za cestninsko postajo za mostom Øresund, ki povezuje København z Malmöjem. Za dvema vrstama ograje je zažgal Koran, mejo med njim in izgredniki pa so varovali policisti na konjih. Ko je eden od nasilnežev z avtom prebil varovalno ograjo, je policija uporabila solzivec. Paludan je vztrajal do večera, ko je dovoljenje poteklo, in se vrnil na Dansko, izgredniki pa so se odpravili na drug konec mesta, približno 12 kilometrov stran, in tam zažgali avtobus in šolo.

V ponedeljek je Paludan za norveško televizijo dejal, da je začasno prekinil volilno kampanjo na Švedskem in da jo bo nadaljeval čez teden dni. Švedska policija pa je sporočila, da za prihajajoči konec tedna ni bilo izdano nikakršno dovoljenje.