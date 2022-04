ZDA in Kuba na prvih diplomatskih pogovorih po štirih letih

Pogovori v četrtek so bili namenjeni nezakonitim migracijam, saj si Washington želi zmanjšanja števila Kubancev, ki prihajajo v ZDA mimo uradnih poti

Ameriški predsednik Joe Biden doslej še ni odpravil ukrepov, ki jih je proti Kubi uvedel Trump.

© Jay Godwin / Flickr

Ameriška in kubanska delegacija sta se v četrtek v Washingtonu sestali na diplomatskih pogovorih med visokimi predstavniki State Departmenta in zunanjega ministrstva Kube, ki so potekali na najvišji ravni v zadnjih štirih letih. V času mandata bivšega predsednika Donalda Trumpa stikov praktično ni bilo.

Pogovori v četrtek so bili namenjeni nezakonitim migracijam, saj si Washington želi zmanjšanja števila Kubancev, ki prihajajo v ZDA mimo uradnih poti. Samo od februarja do marca je število nezakonitih priseljencev s Kube v ZDA znašalo 32.500, kar je denimo petkrat več kot lani oktobra.

Govorili so tudi o delovanju ameriškega veleposlaništva v Havani, ki je močno omejeno, odkar so leta 2017 med ameriškimi diplomati izbruhnile neznane bolezni oziroma zdravstvene težave. Te so se potem ponavljale drugje po svetu in dobile ime havanski sindrom.

Predsednik ZDA Joe Biden ne hiti z obnavljanjem boljših odnosov s Kubo, ki jih je začel predsednik Barack Obama, v Trumpovih časih pa je šlo vse navzdol.

Predsednik ZDA Joe Biden ne hiti z obnavljanjem boljših odnosov s Kubo, ki jih je začel predsednik Barack Obama, v Trumpovih časih pa je šlo vse navzdol. Biden doslej še ni odpravil ukrepov, ki jih je proti Kubi uvedel Trump.

Kuba je pred mesecem dni presenetila, ko se je pri glasovanju o resoluciji Generalne skupščine Združenih narodov z obsodbo ruske invazije na Ukrajino vzdržala in ni glasovala proti resoluciji.

_xaU0BJKbDE