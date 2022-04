Rekordna udeležba na predčasnem glasovanju

V treh dneh predčasnega glasovanja je glas oddalo skupaj 7,7 odstotka volivcev, kar je najvišja udeležba na predčasnem glasovanju na vseh volitvah in referendumih doslej.

Petkov protivladni protest na Trgu republike

© Luka Dakskobler

Predčasnega glasovanja pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami se je v četrtek udeležilo 45.941 volivk in volivcev oziroma 2,7 odstotka volilnih upravičencev. V treh dneh predčasnega glasovanja je glas oddalo skupaj 7,7 odstotka volivcev, kar je najvišja udeležba na predčasnem glasovanju na vseh volitvah in referendumih doslej.

Kot so sporočili iz Države volilne komisije, se je zadnji dan predčasnega glasovanja, v četrtek, volitev udeležilo 45.941 volivk in volivcev oziroma 2,7 odstotka vseh volilnih upravičencev. Vse tri dni skupaj se je predčasnega glasovanja udeležilo 130.151 oz. 7,67 odstotka volivcev.

Za primerjavo, na volitvah v državni zbor leta 2018 se je tretji dan predčasnega glasovanja udeležilo 20.857 volivk in volivcev oziroma 1,22 odstotka vseh volilnih upravičencev, v treh dneh skupaj pa 53.158 volivcev, kar predstavlja 3,1 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Na tokratnih volitvah gre za najvišjo volilno udeležbo na predčasnem glasovanju na dosedanjih parlamentarnih volitvah in referendumih. Doslej je bila najvišja na lanskem referendumu o noveli zakona o vodah, ko je na volišča v treh dneh predčasnega glasovanja prišlo 84.196 volivcev oz. 4,96 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Ljubljansko volišče omnia, na katerem bodo 24. aprila lahko glasovali volilni upravičenci zunaj okraja stalnega prebivališča, ki so za to pravočasno oddali vlogo, bo na Gospodarskem razstavišču in ne na sedežu ljubljanske upravne enote na Linhartovi cest. Za menjavo lokacije so se na Državni volilni komisiji odločili zaradi izjemno velikega števila oddanih vlog za glasovanje na tem volišču. Po podatkih okrajnih volilnih komisij bo na ljubljanskem volišču omnia namreč glasovalo več kot 5200 volivcev.