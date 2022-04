Novinarji TV Slovenija ogorčeni nad sinočnjim predvolilnim soočenjem

Člani Aktiva novinarjev Informativnega programa TV Slovenija se od tako zastavljenega projekta ograjujemo in zahtevamo, da pristojni sprejmejo odgovornost

Sodelavca: Igor Pirkovič (voditelj sinočnjega soočenja na TV Slovenija) in Janez Janša na shodu v podporo Ukrajini, ki ga je neformalno organizirala SDS

© Borut Krajnc

V Aktivu novinarjev Informativnega programa TV Slovenija smo - kot tudi velik del javnosti - ogorčeni nad sinočnjim predvolilnim soočenjem predsednikov in predstavnika strank, ki imajo poslance v trenutnem Državnem zboru. Oddaja je v svoji skrajnosti pokazala, da se je trenutno vodstvo z voditeljem oddaje odpovedalo profesionalnim standardom in potrjuje naše argumente in opozorila, da so programske spremembe in celoten volilni projekt nedorečeni, amaterski in nedomišljeni. Na vse to zaposleni v Informativnem programu ves čas tudi opozarjamo.

Še enkrat se je izkazalo, da gledanost ni in ne more biti ultimativen programski cilj javnega servisa. Oddaja je zaradi svoje neprofesionalne vsebine, nedostojne za javni servis RTV Slovenija, namreč visoko gledanost dosegla, ker so o njej zaradi fiaska gorela družbena omrežja. In za podžiganje takšnih reakcij zagotovo ni zadolžen javni servis, namenjen vsem gledalkam in gledalcem.

S to oddajo je torej vodstvo RTV izgubilo še zadnji kanček verodostojnosti, saj s svojimi dejanji in odločitvami že dolgo škodi ugledu javnega zavoda, s svojimi dejanji pa je povzročilo tudi ogromno programsko in finančno škodo.

Nekompetentnost in pristranskost dotičnega voditelja, ki je imel očitno vso podporo vodij projekta, torej urednice uredništva notranjepolitične redakcije in odgovorne urednice Informativnega programa, je rezultat neprimerne pripravljenosti na projekt Volitve 2022, na kar smo večkrat opozorili.

Člani Aktiva novinarjev Informativnega programa TV Slovenija se od tako zastavljenega projekta ograjujemo in zahtevamo, da pristojni sprejmejo odgovornost. Zahtevamo takojšen odstop odgovorne urednice Informativnega programa Jadranke Rebernik ter v.d. direktorja Televizije in generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. Pričakujemo, da bodo častno s svojih položajev odstopili tudi tisti programski svetniki, ki so do zdaj potrjevali škodljive programske spremembe.

Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija