»Prvič v zgodovini demokratične Slovenije«

Starešine stranke SDS v Zboru republike so prepričane, da Slovenija po indeksu demokracije strmo raste! Na čigave podatke se pri tem sklicujejo, niso navedli.

Ameriška nevladna organizacija Freedom House, ki meri stopnjo svobode in demokracije po svetu, je 20. aprila objavila novo letno poročilo o državah v tranziciji in opozorila, da demokracija v regiji, ki zajema območje od srednje Evrope do srednje Azije, nazaduje že 18. leto zapored. Za Slovenijo organizacija ugotavlja, da je zabeležila največji upad demokracije. Zapisali so: »Lani pa se rezultati nobene države niso znižali bolj kot pri Sloveniji, ki je bila dolgo časa med najuspešnejšimi v poročilu. Vlada pod vodstvom predsednika vlade Janeza Janše iz Slovenske demokratske stranke (SDS) je porinila parlament na stranski tir ter izvajala velik politični in finančni pritisk na organizacije civilne družbe, javne medije, sodstvo in Evropsko javno tožilstvo. Janša s svojim bojevitim političnim slogom deloma odvrača pozornost državljanov od sumov podkupovanja v krogih SDS, hkrati pa razkriva neliberalno nestrpnost do vsakršne kritike.«

V Freedom House še ugotavljajo, da demokracija hitro izgublja moč v primerjavi z avtoritarizmom v regiji, lani je prvič v 21. stoletju v tej regiji prevladovala oblika vladavine, ki jo organizacija imenuje »hibridni režim« in združuje elemente demokracije in avtokracije. Slovenija je med članicami Nata in EU, kjer so učinki iliberalizma in korupcije v letu 2021 privedli do poslabšanja položaja na področju demokracije.

Poročilo nosi indikativen naslov: »Od demokratičnega nazadovanja do avtoritarne agresije«, kajti po njihovih spoznanjih regionalni avtokrati izkoriščajo nestabilnost in širijo moč iz srednje Evrope v srednjo Azijo. Agresivna vojna ruskega predsednika Vladimirja Putina proti Ukrajini bi lahko pospešila protidemokratični trend po Evropi in Evraziji, še opozarjajo pri Freedom House.

Freedom House

Toda intelektualnega gremija SDS, anahronističnega Zbora za republiko, ni prepričalo mnenje, da je Slovenija dosegla največji upad demokracije in da je za to poskrbela vlada premierja Janše, ker je zatirala svobodo medijev, spodkopala zaupanje javnosti v sodstvo in ohromila parlament, s čimer se naša država uvršča med »konsolidirane demokracije«; ob nas so omenjene še Češka, Estonija, Latvija, Litva in Slovaška.

Dva dni po objavi poročila so javno ugotavljali, komaj verjetno, da je Slovenija stopila na »zeleno območje«: »Prvič v zgodovini demokratične Slovenije smo na indeksu demokratičnosti prišli na zeleno območje, isto kot jedrna Evropa. Ostati v jedrni Evropi je tisto, kar si mi želimo. Zagovarjamo bogato Slovenijo, ki je sposobna enakega razvoja za vse. V Zboru za republiko in na desni politični opciji gradimo na analizi stvarnih podatkih in iščemo optimalne rešitve, ki bodo Slovencem dale boljše življenjski standard in večjo osebno svobodo.«

Novinarske konference so se v prostorih VSO udeležili France Cukjati, Franci Kindlhofer in Andrej Umek. Kot so izpostavili že v naslovu Janševe Demokracije, je menda točno nasprotno res: Slovenija po indeksu demokracije strmo raste! Na čigave podatke se pri tem sklicujejo, niso navedli.

Takoj opazimo, da je trditev propagandistično prav obratna od začetne, o kateri so poročali tudi nekateri slovenski mediji, ki so navajali poročilo Freedom House. Gre za zavestno propagandistično dejanje, umerjeno po principu nadzora škode? Je tako preprosto, da je ob novici, da je Janša poskrbel za največje nazadovanje demokracije znotraj Slovenije in v regiji, potrebno trditi zgolj nasprotno, da bi se doseglo učinek nevtralizacije porazne informacije?

Na tiskovki so intelektualci Zbora za republiko spregovorili še o »lahkotnosti laganja leve politične poloble in izvažanja laži v tujini«, čemur so dejali »psihopatija«. Potem so se sklicevali še na politično kulturo – ravno tisto, ki jo je popolnoma opustil Janšev režim. »Volivci bi se morali zavedati, da je politična kultura pomembna. Želimo si, da bi bile te volitve pozitivna selekcija,« je poudaril Cukjati.

Znova najdemo na delu propagandno psihopolitično logiko zrcalnega pripisa: če ti očitajo, da si sesul X, taisto očitaj drugim. Če te kritizirajo, da nimaš Y, pogrešaj Y pri svojem političnem nasprotniku. Končno pa tudi: če Freedom House ugotavlja, da Slovenija v demokraciji drastično nazaduje, obrni trditev in povej, da nenormalno raste in napreduje! Laži in laži, kajti nekaj se bo že prijelo!

