Končano glasovanje

Čakajoč na rezultate državnozborskih volitev

Ob 19. uri se je po državi zaprlo približno 3000 volišč, na katerih so volivci izbirali novo sestavo državnega zbora v prihodnjem štiriletnem mandatu. Takoj po zaprtju volišč bodo znani izidi vzporednih volitev, struktura novega sklica državnega zbora pa bo jasna pozno zvečer.

Po 19.30 bodo na spletni strani Državne volilne komisije sproti začeli objavljati delne neuradne rezultate in informativni izračun, kakšna bi bila glede na izide struktura parlamenta in kdo bi bil izvoljen. Rezultate bo na posebnem spletnem mestu spremljala tudi STA.

Še pred tem bodo znani izidi vzporednih volitev, ki jih pripravljajo na nekaterih medijih.

Zvečer bo tudi znano, koliko volivcev je oddalo svoj glas. Do 16. ure je sicer glasovalo 836.081 volivcev oziroma 49,3 odstotka volilnih upravičencev, kar je več kot na volitvah leta 2018, ko se je volitev do 16. ure udeležilo 34,32 odstotka volivcev, končna volilna udeležba pa je bila 52,64-odstotna. Glede na to, da je bila že na predčasnem glasovanju udeležba visoka, 7,67-odstotna, bo tokratna udeležba zagotovo višja kot pred štirimi leti.

Z zaprtjem volišč se je končal volilni molk, ki je trajal od petka od 24. ure. Od takrat do danes do 10. ure je dežurna služba ministrstva za notranje zadeve prejela 296 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka.

Danes je imelo 1.695.766 volilnih upravičencev priložnost, da izberejo novo 90-člansko sestavo državnega zbora za prihodnji štiriletni mandat. Izbirali so med 1476 kandidati, ki se za poslansko funkcijo potegujejo na 20 kandidatnih listah.