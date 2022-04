Vzporedne volitve: Gibanju Svoboda 35,8 odstotka glasov

Prepričljiva zmaga stranke Roberta Goloba

Robert Golob, predsednik stranke Gibanje Svoboda, je prepričljivo premagal Janševo SDS

© arhiv Mladine

Zmagovalka današnjih državnozborskih volitev je stranka Gibanje Svoboda, ki je prejela 35,8 odstotka glasov, kažejo rezultati vzporednih volitev, ki jih je za TVS in POP TV pripravila agencija Mediana. Sledi SDS z 22,5 odstotka. V DZ bi se po rezultatih vzporednih volitev uvrstile še NSi (6,8 odstotka), SD (6,6 odstotka) in Levica (4,4 odstotka).

VZPOREDNE VOLITVE 2022: Gibanje Svoboda 35,8 odstotka, SDS 22,5 odstotka, NSi 6,8 odstotka, SD, 6,6 odstotka, Levica 4,4 odstotka, LMŠ 3,8 odstotka, Povežimo Slovenijo 3,2 odstotka, SAB 2,9 odstotka, Resni.ca 2,6 odstotka, Naša dežela 1,8 odstotka, Naša prihodnost in Dobra država 1,6 odstotka, Piratska stranka Slovenije 1,6 odstotka, SNS 1,6 odstotka.



Gibanje Zdrava družba naj bi prejelo 1,5 odstotka, stranka Vesna pa 1,4 odstotka. Manj kot odstotek glasov so po vzporednih volitvah dobili Za ljudstvo Slovenije (0,6), DeSUS (0,5), Lista Borisa Popoviča (0,5) in Domovinska liga (0,2).

Gibanje Svoboda bi imelo 42 poslancev. Stranka SDS 26 poslancev. Nova Slovenija bi imela 8 poslancev, pri SD bi bilo 7 poslancev, pri Levici pa 5. LMŠ je tik pod pragom, vendar interval zaupanja dopušča možnost vstopa v parlament.

"Vsem bi se rada zahvalila za vsak glas, ki prinaša spremembe Sloveniji. Veseli smo in lahko čestitam zmagovalcu teh volitev Robertu Golobu, kot kažejo vzporedne volitve. Verjamem, da bomo skupaj uspeli ljudem vrniti zaupanje v politiko."



Tanja Fajon,

predsednica SD

Raziskavo vzporednih volitev je za RTV Slovenija izvajal inštitut Mediana. Izvajali so jo do 18. ure in v njej je sodelovalo 15.216 volivk in volivcev. Niso pa v njej upoštevani izidi volilne izbire tistih, ki so predčasno glasovali.

Rezultarti vzporednih volitev, kot jih je objavila RTV Slovenija (vir: Mediana)

© RTVSLO / MEDIANA

Kdo bo sestavljal nov Državni zbor, pa bo neuradno znano predvidoma okoli 22. ure, saj se utegne glede na višjo volilno udeležbo objava delnih izidov nekoliko zamakniti.

"Presenečeni smo, nismo pričakovali takšne razlike. Želeli smo se visoko volilno udeležbo in to se nam zdi najpomembnejši izid današnjega dne, saj imajo volivci možnost, da oddajo glas in s tem vplivajo na to, kakšna bo prihodnost."



Marta Kos,

Gibanje Svoboda

Več sledi ...

t0HpM8neXeo