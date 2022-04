Mesec: »Pozdravljam splošen volilni rezultat, ki kaže, da se je Slovenija odločila, da ne gre po poti Madžarske«

Koordinator Levice Luka Mesec je obenem dejal, da je rezultat Levice "bistveno pod pričakovanji"

Luka Mesec na predvolilni stojnici Levice v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Rezultat Levice na državnozborskih volitvah je po besedah koordinatorja stranke Luke Mesca bistveno pod pričakovanji in je slab. Stranki rezultati vzporednih volitev kažejo 4,4 odstotka prejetih glasov, kar je približno polovico manj kot pred štirimi leti. Je pa Mesec v prvem odzivu pozdravil splošen rezultat volitev.

"Pozdravljam splošen volilni rezultat, ki kaže, da se je Slovenija odločila, da ne gre po poti Madžarske, da bo ostala svobodna, odprta in demokratična družba, k čemur smo precejšen delež napora prispevali v Levici," je dejal Mesec.

Za rezultat Levice na vzporednih volitvah, ki sicer ne vključujejo predčasnega glasovanja, je dejal, da je ta "bistveno pod pričakovanji", ampak bodo počakali do uradnih rezultatov.

"Ena stvar je uspela - da so ljudje povedali, da si ne želijo takšne Slovenije, kot so jo gledali zadnji dve leti," se je strinjal Matej Tašner Vatovec. Volilna udeležba je po njegovih besedah zelo spodbudna in "smo dejansko pokazali, da želimo demokratično in odprto družbo".

"Kar se tiče rezultata, bi počakal do 22. ure do dejanskih rezultatov z volišč, predvsem pa računamo na to, da bomo kakšen dodaten glas pridobili na predčasnih volitvah. Dejstvo pa je, da so se karte na teh volitvah močno premešale, bomo videli, kako dalje," je dodal Vatovec.

Vatovec sicer ocenjuje, da so bile te volitve povsem neprimerljive z ostalimi, na kar kaže tudi rekordna udeležba na predčasnem glasovanju. Konkretnih analiz, kaj se je dogajalo v kampanji, še nimajo, bodo temu posvetili prihodnje dni.

"Kot kaže, v parlamentu smo in kar lahko na tem mestu obljubim, je, da bomo delali naprej, kot smo zadnjih osem let," je sklenil.

Levica se je v parlament uvrstila dvakrat. Leta 2014 kot koalicija več strank, ko so imeli šest poslancev, štiri leta pozneje pa je stranka Levica na volitvah prejela 9,3 odstotka glasov, s čimer je zasedla devet poslanskih mest. Mandat sicer Levica končuje s šestimi poslanci. Poslansko skupino Levice sta za SD v tem mandatu zamenjala Željko Cigler in Franc Trček, iz stranke je izstopila tudi Violeta Tomič, ki pa je mandat končuje kot nepovezana poslanka, sicer pa se je pridružila stranki Ivana Galeta Naša prihodnost, ki pa (kot kažejo vzporedne volitve) ni dosegla parlamentarnega praga.