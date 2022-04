»To je praznik demokracije za vse ljudi, ki si želimo svobodnega življenja«

V Gibanju Svoboda so ob prepričljivi zmagi na državnozborskih volitvah poudarili, da so spregovorili državljanke in državljani, ki si želijo svobodnega življenja v državi, kjer bodo "spoštovani, slišani, kjer se bodo spoštovale človekove pravice, temeljne svoboščine in bo spoštovana vladavina prava"

Marta Kos v volilnem štabu Gibanja Svoboda

V Gibanju Svoboda so v prvem odzivu po objavi izidov vzporednih volitev, ki so jih pričakali v volilnem štabu, izrazili navdušenje. "Navdušeni in presenečeni smo, nismo pričakovali takšne razlike, predvsem pa ne takega rezultata," je dejala podpredsednica stranke Marta Kos.

V stranki so si želeli visoke volilne udeležbe in menijo, da je najpomembnejši rezultat današnjega dneva, da so državljanke in državljani spoznali, da imajo pravico in dolžnost oddati svoj glas in vplivati na to, kaj se bo dogajalo s Slovenijo, je dejala. Pri tem je poudarila, da vendarle še ne gre za rezultate Državne volilne komisije.

"Na nek način je to za nas presenečenje, predvsem pa je to praznik demokracije, praznik za vse ljudi, ki si želimo svobodnega življenja v državi, kjer bomo spoštovani, slišani, kjer se bodo spoštovale človekove pravice, temeljne svoboščine in bo spoštovana vladavina prava," pa je poudarila podpredsednica stranke Urška Klakočar Zupančič.

Zahvalila se je vsem, ki so glasovali za Gibanje Svoboda, ter vsem volivcem, ki so šli na volišče in oddali svoj glas.

V volilnem štabu v polni Cvetličarni so si člani in simpatizerji stran že pred zaprtjem volišč v pričakovanju dobrega volilnega izida čestitali.

Po vzporednih volitvah, ki sicer ne vključujejo predčasnega glasovanja, je na volitvah Gibanje Svoboda prejelo 35,8 odstotka glasov volivcev pred SDS, ki je prejela 22,5-odstotno podporo.

Predsednik stranke Robert Golob, ki zaradi okužbe z novim koronavirusom ni v volilnem štabu, bo preko videopovezave prve neuradne izide komentiral kmalu.

Stranka Gibanje Svoboda tokrat prvič sodeluje na parlamentarnih volitvah. Nastala je januarja letos s preimenovanjem Stranke zelenih dejanj in z izvolitvijo Roberta Goloba za predsednika. V stranko sta vstopila poslanca Janja Sluga, ki je bila na prejšnjih parlamentarnih volitvah izvoljena na listi SMC, in Jurij Lep, ki je bil izvoljen na listi DeSUS.

Robert Golob je znan predvsem kot nekdanji predsednik uprave energetskega podjetja Gen-I, ki ga je vodil od leta 2006 do novembra lani, bil je tudi državni sekretar za energetiko med leti 1999 in 2002 v času vlade Janeza Drnovška.

