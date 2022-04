Macron ponovno zmagal na predsedniških volitvah

Drugi mandat v Elizejski palači

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola sta čestitali francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu za ponovno zmago na današnjih predsedniških volitvah. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je izrazil olajšanje in tvitnil, da EU "lahko računa na Francijo še za naslednjih pet let".

"Veselim se že nadaljevanja našega odličnega sodelovanja," je na Twitterju zapisala von der Leyen. "Skupaj bomo potegnili Francijo in Evropo naprej," je dodala.

Podobno se je odzval Michel. "V tem turbulentnem obdobju potrebujemo trdno Evropo in Francijo, ki je popolnoma predana suvereni in strateški Evropski uniji. Lahko računamo na Francijo še za pet naslednjih let," je zapisal na Twitterju.

Tudi predsednica Evropskega parlamenta Metsola je v prvi čestitki, ki jo je prav tako objavila na Twitterju, ocenila da "močna EU potrebuje močno Francijo". Zapisala je, da se že veseli nadaljevanja sodelovanja s francoskim predsedstvom Svetu EU za "soočanje z izzivi v vse bolj negotovem in zaskrbljujočem svetu".

Glede na vzporedne volitve je danes v drugem krogu predsedniških volitev v Franciji zmagal dosedanji predsednik Emmanuel Macron. Prejel naj bi med 57,6 in 58,2 odstotka glasov in tako premagal skrajno desničarko Marine Le Pen, ki je glede na vzporedne volitve dobila med 41,8 in 42,4 odstotka glasov.

Macron si je tako kot prvi francoski predsednik po letu 2002 zagotovil drugi mandat v Elizejski palači.

