Kučan: »To je upanje na boljše, bolj normalno življenje v tej državi«

Za prvega predsednika so bile današnje volitve referendum zoper dosedanjo politiko

Milan Kučan, prvi predsednik Slovenije

© Uroš Abram

Današnje državnozborske volitve so bile "neke vrste referendum zoper politiko, ki je Slovenijo vodila zadnji dve leti in jo spravila v položaj, v katerem je danes," ocenjuje prvi predsednik Slovenije Milan Kučan. "To je upanje na boljše, bolj normalno življenje v tej državi," je dejal.

Ne glede na končni rezultat volitev je dosedanja politika s premierjem Janezom Janšo na čelu poražena, je prepričan Kučan. Razlogov za močno zmago Gibanja Svoboda Roberta Goloba je po njegovem več, glavno pa je, da so ljudje tako močno želeli sprememb, da so glasovali za tistega, ki je bil največje zagotovilo, da bo do sprememb prišlo, je ocenil v izjavi za medije na sedežu stranke SD v Ljubljani.

"Upam, da bo toliko poslancev skupaj z ostalimi v koaliciji veliko bolj odgovorno opravljalo svojo dolžnost, da bodo odgovarjali svojim volivcem in da bodo odgovarjali za obljube, ki so jih dali. Pričakujem zelo visoko stopnjo odgovornosti, osebne integritete in etike."



Milan Kučan,

nekdanji predsednik republike

"Upam, da bo toliko poslancev skupaj z ostalimi v koaliciji veliko bolj odgovorno opravljalo svojo dolžnost, da bodo odgovarjali svojim volivcem in da bodo odgovarjali za obljube, ki so jih dali. Pričakujem zelo visoko stopnjo odgovornosti, osebne integritete in etike," je poudaril.

Stranka SD po njegovem ni dosegla slabega rezultata, bi pa po njegovem lahko prejela več glasov, če bi volitve potekale v drugačnih okoliščinah. Glede oblikovanja bodoče koalicije je ocenil, da je ta "dana sama po sebi", v njej naj bi sodelovali vsi, ki niso soustvarjali politike dosedanje vlade. Bodočemu premierju pa je zaželel, da bi zmogel "težko nalogo, ki so mu jo volivci naložili".

Na vprašanje o očitkih, da naj bi bile volitve neregularne, vanje naj bi se po mnenju teoretikov zarote (predvsem v vrstah SDS) vmešavali celo Rusi, pa je Kučan odgovoril: "Za zmagovalca ni nobene ovire, za poražence pa je zmeraj veliko izgovorov."