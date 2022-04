Janša: »Tudi če bomo v opoziciji, bomo ravnali drugače in državotvorno«

Poraženec današnjih volitev Janez Janša se je končno oglasil z izjavo, v kateri se je med drugim obregnil ob aktualno opozoicijo

Janez Janša, predsednik SDS in poraženec letošnjih državnozborskih volitev

© YouTube / RTVSLO

Predsednik SDS Janez Janša je v prvem odzivu po zaprtju volišč čestital relativnemu zmagovalcu volitev Gibanju Svoboda. Ocenil je, da bo "SDS po teh volitvah močnejša", saj je v DZ po večini preštetih glasov dobila "več poslanskih mandatov, kot jih je imela do zdaj". Napovedal je, da bo stranka v parlamentu podpirala vse dobre predloge, kjerkoli bo.

Po Janševih besedah je SDS na volitvah bistveno povečala število glasov in zmagala v številnih volilnih okrajih, tudi tistih, kjer ni še nikoli. Ocenil je, da so po večini preštetih glasov volilna razmerja bistveno bolj tesna, kot so nakazovale vzporedne volitve, rezultat pa bi lahko bil po njegovih besedah še bistveno drugačen, če bi stranke, ki so sodelovale s koalicijo, na volitvah nastopile skupaj.

Zahvalil se je vsem volivcem, ki so glasovali zanje, volilni ekipi in koalicijskim partnerjem, s katerimi so sodelovali.

Pozdravil je dejstvo, da je bila volilna udeležba visoka: "Želeli bi si, da bi bila tako visoka volilna udeležba na vseh volitvah." Volitve so sicer po njegovi oceni pokazale naveličanost državljanov z opozicijo, "saj so jo praktično pometli iz parlamenta".

Glede prihodnjega delovanja stranke je dejal, da bo ne glede na to, kje bo, vedno pripravljena sodelovati za skupno dobro Slovenije. "Nikoli ne bomo ravnali tako, kot je ravnala večina opozicije v zadnjih dveh letih. Tudi če bomo v opoziciji, bomo ravnali drugače in državotvorno," je dejal. Dodal je, da bodo podpirali vse dobre predloge.

SDS je po dobrih 96 odstotkih preštetih glasov dobila 23,93 odstotka podpore oz. 28 poslanskih mest. Na volitvah leta 2018 je SDS osvojila 25 poslanskih mest, mandat pa zaključuje s 26 poslanci.

LmOtWlPbYhI