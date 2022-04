Peterle: »Alergija na Janšo, ki traja več kot 30 let, je prišla izrazito do izraza«

Dolgoletni evropski poslanec Lojze Peterle meni, da je bil Janez Janša strelovod in da je plačal ceno

Prvi predsednik slovenske vlade in nekdanji prvak Slovenskih krščanskih demokratov (SKD) Lojze Peterle upa, da lahko NSi še okrepi svojo dodano vrednost v političnem prostoru in doseže rezultate, ki jih je v preteklosti dosegala SKD. Ta je po njegovih besedah poleg konceptov in programov v politiko prinesla tudi konstruktivno razpoloženje.

Za NSi je sicer po delnih neuradnih rezultatih na državnozborskih volitvah glasovalo nekaj manj kot sedem odstotkov volivcev, kar ji v novem sklicu DZ prinaša osem poslancev. Na volitvah pred štirimi leti si je NSi s 7,2-odstotno podporo zagotovila sedem poslanskih mandatov, kar pomeni, da je ob bistveno višji volilni udeležbi zanjo kljub nižjemu deležu glasovalo več volivcev, pridobila pa je tudi en mandat.

"Kar smo gledali zadnji mesec, je bilo že nevzdržno."



Lojze Peterle

Rezultat NSi Peterletu daje upanje, da lahko NSi dodano vrednost v političnem prostoru še okrepi in doseže rezultate, ki jih je v preteklosti dosegala SKD. Na volitvah leta 1992 je bila na primer s skoraj 15 odstotki druga najuspešnejša stranka.

SKD je po besedah nekdanjega predsednika krščanskih demokratov poleg konceptov in programov prinašala tudi konstruktivno razpoloženje v slovensko politiko. "Mislim, da je NSi na tej poti," je dodal.

Peterle je sicer vesel solidnega rezultata NSi na tokratnih volitvah, "čeprav je pri teh volitvah videti, da tisto, kar je vlada dobrega naredila za Slovenijo, ni močno vplivalo na volilni izid". Spomnil je na besede predsednika stranke Mateja Tonina, da bo stranka igrala konstruktivno vlogo.

Poraženec Janez Janša včeraj v Cankarjevem domu

© Gašper Lešnik

Zadovoljen pa je z dejstvom, da se je slika v parlamentu poenostavila. "Zelo veliko prodajalcev megle je zaključilo vsaj za nekaj časa kariero," je pripomnil. To po njegovih besedah pomeni, da bo vladanje stabilnejše, upa pa tudi na manj sovražnega govora. "Kar smo gledali zadnji mesec, je bilo že nevzdržno," ocenjuje Peterle, ki pričakuje višjo politično kulturo.

Peterle ugotavlja tudi, da je predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša pred dvema letoma prevzel vodenje vlade "v času, ko nekdo drug izziva ni sprejel". Šel je tako v to kritično situacijo, vlada se je po Peterletovem prepričanju dobro držala.

V ekipi, ki je po volitvah v strankarski štab in novinarsko središče v Cankarjevem domu spremljala predsednika stranke Tonina, so bili poleg Peterleta sicer vsi ministri NSi, poslanci in tudi nekateri vidnejši člani stranke. Ni pa bilo med njimi evropske poslanke in nekdanje predsednice NSi Ljudmile Novak. Na vprašanje, zakaj je ni, je Tonin novinarjem odgovoril, da je bila povabljena, ne ve pa, zakaj ni prišla.

"Alergija na Janeza Janšo, ki traja več kot 30 let, je prišla izrazito do izraza. Janša je bil strelovod in plačal ceno, a kljub temu nekoliko izboljšal rezultat," še ugotavlja nekdanji dolgoletni evropski poslanec.

