»Pričakujem, da bo Golob Slovenijo vodil dva mandata, Ljubljana pa nikoli več ne bo imela ograje in solzivca«

Ljubljanski župan Zoran Janković je aktualnemu zmagovalcu državnozborskih volitev napovedal dva mandata

Zoran Janković, ljubljanski župan

V volilni štab Gibanja Svoboda je v nedeljo prišel izrazit podporo gibanju in predsedniku Robertu Golobu tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Rezultat volitev je zanj pričakovan, meni tudi, da bo Golob vladal dva mandata. Verjame, da Ljubljana ne bo nikoli več ograjena in zaplinjena s solzivcem.

Župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković je v volilni štab Gibanja Svoboda prišel stranki in Robertu Golobu izrazit podporo. Za Jankovića je rezultat volitev pričakovan. Dejal je, da je napovedal deset odstotnih točk razlike. Ima pa Golob po njegovem mnenju težko nalogo.

Zdaj je vse v Golobovih rokah, je dejal Janković. Po njegovih besedah bo moral Golob imeti dobro ekipo, ki bo dokazala, da z rezultati dela lahko popravi ugled Slovenije na vseh področjih. Glede sestavljanja koalicije Janković za Goloba nima nobenih nasvetov. "Želim mu vse dobro, glede na svoja leta, znanje, izkušnje, pričakujem, da bo Slovenijo vodil dva mandata in da bo vsem nam mnogo lepše, predvsem pa, da Ljubljana nikoli več ne bo imela ograje in solzivca," je dejal Janković.

Glede predsednika SDS in trenutnega predsednika vlade Janeza Janše je Janković dejal, da je dobil odgovor na to, kar je počel zadnje leto in pol. Dejstvo je, da so bili nekateri ukrepi, predvsem za gospodarstvo, dobri in to je treba priznati, je za POP TV dejal Janković. "Ampak on je vse te svoje dobre ukrepe uničil s svojimi tviti, sovraštvom, delitvami naroda," je dejal Janković.

Po njegovih besedah je Janša "zdaj dokončno dojel", da ima le teh 200.000 volivcev, ki so mu zvesti, in da nikoli več ne bo imel večine v Sloveniji. Zdaj je po njegovem mnenju žogica na strani Goloba, "morajo pokazati, da so boljši", je zaključil.