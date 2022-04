Zelenski: »Macronu želim veliko uspehov v korist Francozov«

Novoizvoljeni francoski predsednik Macron prejema čestitke iz sveta

Francoski predsednik Emmanuel Macron je bil v nedeljo izvoljen za drugi petletni mandat

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je bil v nedeljo izvoljen za drugi petletni mandat, dobiva čestitke z vsega sveta. Takoj po objavi izidov vzporednih volitev v nedeljo zvečer so mu čestitali najvišji predstavniki EU in številni evropski voditelji, danes je prejel še čestitke iz Washingtona, Pekinga in Moskve.

Ameriški predsednik Joe Biden je na Twitterju zapisal, da je Francija "najstarejša ameriška zaveznica in ključna partnerica". Dodal je, da se veseli nadaljevanja sodelovanja, tudi pri podpori Ukrajini, obrambi demokracije ter boju proti podnebnim spremembam.

Macronu je posebej čestital tudi ameriški zunanji minister Antony Blinken, ki se prav tako veseli nadaljnjega sodelovanja s Francijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v čestitki Macronu zaželel "veliko uspeha in dobrega zdravja" v drugem mandatu, so sporočili v Kremlju.

Macron in Putin sta imela v zadnjem času več stikov, Macron si je najprej neuspešno prizadeval preprečiti ruski napad na Ukrajino, s Putinom pa sta po telefonu večkrat govorila tudi po začetku napada.

V predvolilni kampanji pa je francoski predsednik opozarjal na tesne vezi, ki jih ima s Putinom njegova protikandidatka na volitvah, skrajna desničarka Marine Le Pen. Ta je med drugim leta 2017 od ruske banke dobila devet milijonov evrov vredno posojilo za financiranje kampanje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Macronu čestital v telefonskem pogovoru, na Twitterju pa je zapisal, da je francoski predsednik resničen prijatelj Ukrajine. "Želim mu veliko uspehov v korist Francozov. Cenim njegovo podporo in prepričan sem, da bomo šli naprej k novim skupnim zmagam," je tvitnil v ukrajinščini in francoščini.

Kitajski predsednik Xi Jinping je zapisal, da si želi nadaljevanja sodelovanja z Macronom pri ohranjanju diplomatskih odnosov, ki temeljijo na neodvisnosti, medsebojnem razumevanju in koristih za obe strani. Dodal je, da je francosko-kitajske odnose vselej gledal v okviru "strateške in dolgoročne perspektive".

Macronu čestital tudi Janez Janša

Macronu je čestital tudi avstralski premier Scott Morrison in dejal, da je zmaga "velik izraz delovanja liberalne demokracije v negotovih časih", Francijo pa je označil za pomembno partnerico Avstralije in celotnega indijsko-pacifiškega območja. Med Parizom in Canberro je sicer lani izbruhnil spor, ker je Avstralija brez opozorila odpovedala več milijard vredno pogodbo o nabavi francoskih podmornic.

Kanadski premier Justin Trudeau je dejal, da se veseli sodelovanja z Marconom pri obrambi demokracije, boju proti podnebnim spremembam ter ustvarjanju novih delovnih mest.

"Veselimo se nadaljnjega tesnega sodelovanja v EU in pri globalnih izzivih. Evropa v teh izzivov polnih časih potrebuje močno vodstvo."



Janez Janša,

slovenski predsednik vlade

Indijski premier Narendra Modi pa je v čestitki Macrona označil za prijatelja ter izrazil upanje, da bosta Indija in Francija poglobili strateško partnerstvo.

Emmanuelu Macronu je danes čestital predsednik Borut Pahor ter poudaril, da Slovenija in Francija ostajata tesni zaveznici. na Twitterju pa mu je čestital tudi premier Janez Janša.

Pahor je v imenu državljank in državljanov Slovenije in v svojem imenu Macronu zaželel še veliko uspeha pri opravljanju te odgovorne funkcije tudi v prihodnosti, so sporočili iz urada predsednika.

V čestitki je zapisal, da sta Slovenija in Francija v 30 letih od vzpostavitve diplomatskih odnosov razvili strateško partnerstvo, ki temelji na prijateljstvu in skupnih evropskih vrednotah, meddržavne odnose pa zaznamuje odlično sodelovanje na političnem, gospodarskem in drugih področjih, medtem ko je zaporedno predsedovanje Svetu EU v letih 2021 in 2022 prispevalo k nadgradnji odnosov v dobrobit celotne EU.

Pahor je izrazil prepričanje, da se bo slovensko-francosko strateško partnerstvo še poglabljalo in se razvijalo v obojestransko korist tudi v prihodnje.

Izpostavil je tudi aktualne varnostne izzive, povezane z rusko agresijo na Ukrajino, zaradi katerih je treba sodelovanje v okviru EU in Nata negovati in krepiti. Pahor je med vprašanji, ki zahtevajo pozornost, omenil tudi stabilnost Zahodnega Balkana in evropski širitveni proces, so sporočili iz njegovega urada.

Macronu je na Twitterju ponoči čestital tudi premier Janša. "Veselimo se nadaljnjega tesnega sodelovanja v EU in pri globalnih izzivih," je zapisal ter dodal, da Evropa v teh izzivov polnih časih potrebuje močno vodstvo.

V nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev v Franciji v nedeljo je Macron z 58 odstotki glasov premagal skrajno desničarko Marine Le Pen in si zagotovil še en petletni mandat v Elizejski palači.

Volilna udeležba je bila manj kot 72-odstotna, kar je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP najmanj na kakih predsedniških volitvah po letu 1969. 6,35 odstotka volivcev je oddalo prazne glasovnice, 2,25 odstotka pa jih je glasovnice nepravilno izpolnilo.

Po poročanju francoskih medijev je Macron največ glasov dobil med zelo mladimi in starimi volivci. Podprlo ga je 61 odstotkov volivcev, starih med 18 in 24 let, ter 71 odstotkov starejših od 70 let.

Za Macrona so glasovali volivci v velikih francoskih mestih, pripadniki srednjega razreda in upokojenci. Le Penova pa je največ podpore dobila na severovzhodu ter na jugu države ter med volivci, ki izražajo večje nezadovoljstvo z življenjem.

Rekorden rezultat je dosegla tudi na francoskih čezmorskih ozemljih, kjer jo je podprlo okoli 60 odstotkov volivcev.

Medtem ko so Macronovi privrženci zmago praznovali na Marsovih poljanah pred Eiffelovim stolpom v Parizu, pa so ponoči v nekaterih francoskih mestih izbruhnili protesti skrajnih levičarjev. Policija jih je v Parizu in Rennesu na zahodu Francije razgnala s solzivcem, poroča AFP.

