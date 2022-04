»Ljudje želijo radikalno spremembo, dovolj imajo etabliranih strank, ki jih gledamo že 20, 30 let«

V Gibanju Svoboda poudarjajo, da "naša družba rabi pomoč" in da bo njihova stranka "servis za to"

Torta ob slavju zmage stranke Gibanje Svoboda

© Borut Krajnc

Vzdušje v štabu Gibanja Svoboda je bilo zelo pozitivno, volilni izid nad pričakovanji, hkrati pa se vrstijo visoka pričakovanja. Podpredsednici stranke Marte Kos in Urška Klakočar Zupančič pričakujeta, da bodo čim prej zavihali rokave. Visok volilni rezultat po njunem mnenju pomeni, da so imeli ljudje dovolj oblasti, ki se iz njih norčuje.

"Ljudje so imeli tega dovolj, ljudje ne marajo oblasti, ki se iz njih norčuje, ki z njimi ravna nespoštljivo, ki je cinična, ki jih zmerja po Twitterju, ki jih oglobi zaradi kritičnih besed, ki jim pošilja domov položnice, ki so dejansko prikrito kaznovanje, zaradi tega, ker so se udeležili protestov," je dejala novoizvoljena poslanka Urška Klakočar Zupančič. Ljudje si želijo države, v kateri bodo slišani in se bo z njimi ravnalo spoštljivo, blagostanja, zelene države in lepe prihodnosti, za kar "verjamem, da jim bomo mi lahko ponudili".

Glede tega, ali jo bomo videli na mestu ministrice za pravosodje, je dejala, da je njena iskrena želja, da nekaj doprinese k temu, da bi država postala boljša. "Bom pa prevzela odgovornost, če mi bo zaupana," je dejala. Med prednostnimi nalogami v pravosodju je izpostavila, da je treba sodstvu najprej vrniti ugled, "vlada je prva, ki mora sodstvo spoštovati in spoštovati sodne odločitve", je dejala. Sodstvu je treba pomagati, da se pospešijo sodni postopki, da ne prihaja do nepotrebnih zastojev in do absurdnih situacij, ko postopki zastarajo zaradi nedvigovanja pošte in podobno, meni Klakočarjeva.

Marta Kos, ki jo mnogi vidijo na čelu zunanjega ministrstva, je dejala: "Glede na to, da smo dobili izjemno odgovornost, velika pričakovanja, nujno bomo potrebovali ljudi, ki so pripravljeni trdno garati za Slovenijo. Jaz to sem." Na področju zunanje politike je kot prednostno naštela novo strategijo zunanje politike, aktivno članstvo v EU in zvezi Nato. "Najprej je treba pogledati, zakaj se je naše zunanje ministrstvo tako spolitiziralo, še posebej, ko gre za kadrovske zadeve. Pogledati je treba, kakšne menjave veleposlanikov nas čakajo letos," je dejala.

Danijel Bešič Loredan je ob rekordnem rezultatu dejal, da se je zgodilo ljudstvo. "Ljudje želijo radikalno spremembo, več kot očitno je, da imajo dovolj etabliranih strank in zgodb, ki jih gledamo 20, 30 let," je dejal. Glede mesta zdravstvenega ministra je dejal: "To je stvar Goloba. Jaz sem svojo domačo nalogo izpolnil." Najprej bo po njegovem mnenju treba zdravstveni sistem umiriti in ga stabilizirati, spremeniti postcovidno strategijo, poskrbeti za čakalne vrste in v roku enega leta najti način spremembe nabav v zdravstvu, zdravstvenega zavarovanja. "Naloga je, da pripravimo tak interventni zakon v zdravstvu, ki bo del koalicijske pogodbe in je to temelj, da končno začnemo spreminjati stvari v zdravstvu, ki so 20 let nedotakljive," je dejal.

Vodja volilnega štaba Andrej Ribič je dejal, da vlade, kot smo jo imeli v zadnjih dveh letih, v zgodovini Slovenije še nismo imeli. "Tako, da je temu primeren tudi naš rezultat," je dodal. Ostaja v stranki, ne bo pa generalni sekretar, je pojasnil. Glede LMŠ in SAB, ki se nista uvrstili v parlament, je dejal: "Mislim, da bomo z njimi sodelovali ne glede na to, da niso v parlamentu, z ostalimi se bomo pač morali trdno pogajat."

Po besedah poslanca Jurija Lepa bo njihova glavna naloga spoštovanje sogovornika, "se pogovarjati, deliti ideje in vodit Slovenijo v neke mirne vode, ker si to zaslužimo". Janja Sluga pa je dejala, da so ljudje s takšnim rezultatom dali zelo močno sporočilo. "Sporočilo, da se zavedajo, kaj je počela ta vlada, da se zavedajo, kakšno je stanje v naši državi in da seveda s tem niso zadovoljni," je dodala. Hkrati pa da je takšen rezultat tudi odgovornost: "Takoj zjutraj zavihamo rokave in začnemo delat, ker drugo niti ne gre pričakovati." Želi pa si čim širše koalicije.

Novoizvoljeni poslanec in boksarski šampion Dejan Zavec verjame v Gibanje Svoboda, ker bodo slišali malega človeka. "Naša družba rabi pomoč in mi bomo servis za to," je dejal. Novoizvoljena poslanka Tereza Novak, sicer izvršna direktorica Slovenske filantropije pa je izpostavila, da so odločeni, da se bodo stvari lotevali drugače.

Novoizvoljena poslanka in nekdanja novinarka Radiotelevizije Slovenija Mojca Šetinc Pašek je ob zmagi dejala: "Mislim, da so nam ljudje, če bo rezultat vzdržal, res podelili neko veliko odgovornost, ker bo treba, to kar oni od nas pričakujejo, na nek način udejanjiti in upravičiti njihovo zaupanje." Kot prednostno nalogo je izpostavila, da je treba državo vrniti na pot pravne države, spoštovanja ustave, rezultat pa je po njenem mnenju nezaupnica, ki jo ljudje izrekajo političnim strankam nasploh, ne le koalicijskim tudi opozicijskim.

Strokovna sodelavka volilnega štaba Faila Pašič je ocenila, da gre vsekakor za revolucijo, "ko smo ljudem dali priložnost, da se odločijo za boljšo, pravičnejšo, bolj socialno Slovenijo". Nizki udarci, ki jih je bila deležna v kampanji, so bili vredni, je dejala: "Bila je visoka cena, ki sem jo z veliko častjo tudi plačala."

