»Ljudje imajo moč in prav je, da se te moči zavedamo in jo uporabljamo«

Inštitut 8. marec od Državnega zbora pričakuje sprejem zakona za odpravo škodljivih ukrepov oblasti

Inštitut 8. marec z zbranimi podpisi na Trgu republike v Ljubljani

© Varja Jovanovič

Predstavniki Inštituta 8. Marec so danes v DZ vložili okoli 10.000 podpisov podpore zakonu za odpravo škodljivih ukrepov vlade. Od nove vlade pričakujejo, da bo sprejem tega predloga, ki so ga pripravili v civilni družbi, njena prva poteza, takoj za tem pa naj se "lotijo RTV Slovenija in tega, kar se dogaja tam", je dejala direktorica inštituta Nika Kovač.

Članica programskega odbora inštituta Kristina Kranjc je pojasnila, da so pripravili enajst zakonskih sprememb, ki odpravljajo zakone uvedene v minulem mandatu. Med drugim njihov predlog onemogoča vstop podjetja Uber v Slovenijo, naravovarstvenim organizacijam omogoča varovanje interesov narave, policiji pa omogoča avtonomno in od politike neodvisno delovanje.

V Gibanju Svoboda, ki je relativna zmagovalka volitev, so inštitutu zagotovili, da bodo zakon v DZ podprli. "Zelo nas veseli, da se ne bodo cel mandat ukvarjali s slabimi posledicami prejšnjega," je izpostavila članica programskega odbora inštituta Tija Jakič. Ob tem upa, da se bo sodelovanje med parlamentarnimi strankami in civilno družbo nadaljevalo.

Skupno naj bi v podporo predlogu zakona na upravnih enotah zbrali kar 15.000 podpisov, so inštitutu sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Za vložitev predloga novele in začetek zakonodajnega postopka je sicer potrebnih 5000 podpisov.

"Naše končno sporočilo je, da se je včeraj pokazalo kaj so skupne vrednote slovenske družbe. To sta javno dobro, socialna država in za to se bomo borili še naprej, ne glede na to kakšno oblast imamo."



Nika Kovač,

direktorica Inštituta 8. marec

Kot so dodali v inštitutu, je skoraj 4000 prostovoljcev združenih v gibanje Gremo volit dva meseca pred volitvami ljudi prepričevalo naj se udeležijo političnega procesa. "Prepričani smo, da če ne bi bilo več kot 4000 prostovoljcev na terenu, če se ljudje ne bi zbudili, tega rezultata tudi ne bi bilo. Ljudje imajo moč in prav je, da se te moči zavedamo in jo uporabljamo," je dejala Nika Kovač.

V inštitutu delujejo na ravni vsebine - socialne države, javnega zdravstva, javnega šolstva, boja proti revščini in boja proti temu, da ima ena majhna skupina vse, je še naštela. Takoj ko bo nova oblast delala proti temu, se bomo za te vrednote postavili in delali proti oblasti na enak način kot so to počeli doslej, pa je Kovač odgovorila na vprašanje ali bo tudi nova koalicija pod njihovim drobnogledom.

"Naše končno sporočilo je, da se je včeraj pokazalo kaj so skupne vrednote slovenske družbe. To sta javno dobro, socialna država in za to se bomo borili še naprej, ne glede na to kakšno oblast imamo," je Kovač sklenila novinarsko konferenco.

defD9Fu1-H8