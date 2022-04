V parlament tudi boksar Zavec, najmlajši poslanec pa ima 22 let

Kdo vse je bil izvoljen v Državni zbor?

Boksar Dejan Zavec v ringu v areni Stožice februarja leta 2011. V novem mandatu bo poslanec Gibanja Svoboda.

V devetem sklicu Državnega zbora (DZ) bo, kot kažejo delni neuradni izidi nedeljskih parlamentarnih volitev, delo nadaljevala tretjina sedanjih poslancev. A tudi vsi ostali novoizvoljeni poslanci v politiki niso novinci, nekateri so že opravljali poslansko funkcijo, nekateri so bili aktivni na lokalni ravni, spet drugi so znani obrazi iz različnih sfer družbe. Od skupno 90 poslanskih sedežev jih je tokrat 36 pripadlo ženskam, kar je v Sloveniji največ doslej.

Največ poslancev z visokošolsko izobrazbo druge stopnje

Izobrazbena struktura novoizvoljenih poslancev je precej raznolika. Največ, in sicer 36, jih ima visokošolsko izobrazbo druge stopnje oz. prejšnjo visokošolsko univerzitetno izobrazbo. Magisterij znanosti po starem sistemu ima 17 novoizvoljenih poslancev, šest jih je doktorjev znanosti.

En novi poslanec ima nižjo poklicno izobrazbo, 12 srednjo strokovno oz. srednjo splošno izobrazbo, sedem višjo strokovno oz. po prejšnjem sistemu višješolsko izobrazbo, 11 pa jih ima visokošolsko izobrazbo prve stopnje oz. visokošolsko strokovno izobrazbo po prejšnjem sistemu.

Najstarejši ima 73 let, najmlajši 22

Prav tako je raznolika starostna struktura novih poslancev. Najstarejši Miroslav Gregorič ima 73 let, najmlajši Lenart Žavbi pa 22. Oba bosta v DZ zastopala Gibanje Svoboda, prvi je upokojenec, drugi študent. Poleg njiju pa so bil v DZ izvoljeni še dva upokojenca in ena študentka.

Med vidnejšimi obrazi iz različnih sfer družbe na listah strank, ki bodo sestavljale nov DZ, je vstop v parlament uspel novinarki Mojci Šetinc Pašek (Gibanje Svoboda) in nekdanjemu boksarju Dejanu Zavcu (Gibanje Svoboda), ne pa tudi nekdanjemu rektorju Univerze v Ljubljani Igorju Papiču, novinarjema Alenki Sivka in Blažu Zgagi (vsi Gibanje Svoboda), igralcu in voditelju Jonasu Žnidaršiča (SD) ter glasbeniku Boštjanu Konečniku (SDS).

Dejan Zavec je svojo boksarsko kariero začel pri šestnajstih letih, pred profesionalno kariero pa je osvojil devet naslovov amaterskega državnega prvaka in več zmag na mednarodnih turnirjih. 12. januarja 2006 je diplomiral na Fakulteti za šport in fizično izobraževanje v Novem Sadu in pridobil naziv trener boksa. Leta 2022 se je pridružil slovenski politični stranki Gibanje Svoboda.

A imajo nekateri med njimi še možnost zasesti poslanske sedeže, če bi nekateri izvoljeni poslanci, ki so se v volilnih enotah uvrstili pred njih, zasedli položaje v vladi. Tako bi v primeru, da bi predsednica SD Tanja Fajon zasedla ministrsko funkcijo v vladi, ki jo bo najverjetneje sestavil prvak Gibanja Svoboda Robert Golob, v parlament kot nadomestni poslanec prišel Jonas Žnidaršič. Goloba pa bi v poslanskih vrstah nadomestil župan Borovnice Bojan Čebela.

Edina med 14 župani, ki se jima je uspelo prebiti v parlament

Prestop v državno politiko z lokalne ravni pa je že uspel lendavskemu županu Janeza Magyaru (SDS). Znova bo poslanec tudi župan Tržiča Borut Sajovic (Gibanje Svoboda), nekdaj poslanec LDS. Magyar in Sajovic sta bila sicer edina med 14 župani, ki sta uspela s kandidaturo na tokratnih državnozborskih volitvah.

Novi poslanki bosta tudi dve direktorici občinskih uprav, in sicer direktorica koprske občinske uprave Tamara Kozlovič (Gibanje Svoboda) in novomeške Vida Čadonič Špelič (NSi), ki je poslansko funkcijo že opravljala, bila pa je tudi generalna direktorica Veterinarske uprave ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Novinka v poslanskih klopeh ni niti Mirjam Bon Klanjšček, saj je nekdaj v parlamentu zastopala SAB.

Sicer pa je tretjina od 90 novoizvoljenih poslancev to funkcijo opravljala že v zadnjem sklicu DZ. Nov mandat je dobilo 14 aktualnih poslancev SDS, pet aktualnih poslancev SD, štirje aktualni poslanci Levice in trije aktualni poslanci NSi.

Dva člana Gibanja Svoboda sta bila poslanca že v tem mandatu

Prav tako sta bila za še en mandat, tokrat kot poslanca Gibanja Svoboda, izvoljena Janja Sluga, ki je bila na prejšnjih parlamentarnih volitvah izvoljena na listi SMC, in Jurij Lep, ki je bil izvoljen na listi DeSUS. Predstavnik italijanske in madžarske narodne skupnosti ostajata Felice Žiža in Ferenc Horvat.

Ne bo pa v novem sklicu sedanjega predsednika DZ Igorja Zorčiča, ki ni kandidiral, pa tudi nekaterih, ki so na volitvah sicer nastopili, a niso bili izvoljeni. Tako se denimo od poslanskih klopi poslavljajo Marjan Pojbič (SDS), ki je bil poslanec vse od leta 2004, nekdanja državna sekretarka Mojca Škrinjar (SDS) in še eden bolj glasnih poslancev Franc Trček (SD).

Izvoljeni so bili tudi nekateri ministri in državni sekretarji: na listi SDS minister za kohezijo Zvonko Černač, minister za zunanje zadeve Anže Logar, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Jelka Godec. Ni pa preboj v poslanske klopi uspel notranjemu ministru Alešu Hojsu. Na listi NSi pa so bili za poslance izvoljeni minister za obrambo in predsednik stranke Matej Tonin, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Ni pa uspelo ministroma Marku Borisu Andrijaniču in Jožetu Podgoršku, ki sta kandidirala na listi NSi.