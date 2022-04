»Država se je v vseh pogledih vrnila nazaj, zame se je vrnila 40 let nazaj«

Dolgoletni urednik do Kremlja kritičnega radia Eho Moskve, ki je prejšnji mesec prenehal delovati, je dogajanje v Rusiji označil za vrnitev v preteklost

Dolgoletni urednik do Kremlja kritičnega radia Eho Moskve, ki je prejšnji mesec prenehal delovati, Aleksej Venediktov je dogajanje v Rusiji označil za vrnitev v preteklost. "Država se je v vseh pogledih vrnila nazaj, zame se je vrnila 40 let nazaj," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Venediktov.

"Zdaj smo nekje pri letu 1983 ... v Afganistanu poteka vojna, disidenti so v zaporu ali izgnani iz države, Andropov pa je v Kremlju," je dejal Venediktov in s tem mislil na sovjetskega voditelja Jurija Andropova, ki je tako kot Putin služboval v obveščevalni službi KGB.

Radio Eho Moskve je prenehal oddajati po začetku vojne v Ukrajini 1. marca. Formalno ga je ukinil upravni odbor, v katerem je imel večino glasov državni energetski velikan Gazprom. Frekvence postaje v Moskvi in več drugih mestih je prevzel državni radio Sputnik.

Radio se je prvič oglasil avgusta 1990, v zadnjih mesecih Sovjetske zveze, in postal simbol ruske medijske svobode. Venediktov se je radiu kot novinar pridružil ob ustanovitvi in leta 1998 postal glavni urednik, poroča AFP.

Rusija je na začetku marca sprejela zakonodajo, ki določa visoke kazni za širjenje domnevnih lažnih informacij o ruskih vojaških silah. Kršiteljem grozijo denarne kazni in do 15 let zapora. Oblasti pa so že pred tem omejile poročanje neodvisnih medijev.