Kakšni bodo v prihodnje slovensko-hrvaški odnosi?

Hrvaški premier Plenković o tem, kako se bodo po odhodu Janševe vlade odvijali slovensko-hrvaški odnosi, ki so se v zadnjih dveh letih po njegovem "otoplili"

Hrvaški premier Andrej Plennović in slovenski premier Janez Janša

© Borut Krajnc

Hrvaški premier Andrej Plenković je včeraj dejal, da je v tem trenutku težko reči, kako se bodo po volitvah v Sloveniji in odhodu vlade Janeza Janše odvijali slovensko-hrvaški odnosi, ki so se v zadnjih dveh letih, v času Janševe vlade otoplili, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hina piše, da bo najverjetnejši novi slovenski premier Robert Golob vztrajal pri uresničitvi arbitražne razsodbe, napovedal je tudi, da bo vodil drugačno zunanjo politiko kot Janša.

"Na podlagi ene izjave v povolilni noči je težko reči, kakšna bo ta politika," je dejal hrvaški premier.

Plenković je pred volitvami v Sloveniji izrazil podporo premierju Janši, s katerim sta člana iste evropske politične družine, Evropske ljudske stranke. V ponedeljek je ponovil, da bi isto storil še enkrat ter poudaril, da je Janša njegov prijatelj, odnosi med državama pa so se zelo izboljšali in sprostili.

Spomnil je, da je Slovenija podprla vstop Hrvaške v schengen ter območje evra in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). "Ne bi bilo dobro, če bi sprememba politične konfiguracije v Sloveniji privedla do spremembe političnih stališč," je dejal.

Plenković je obenem v ponedeljek kritiziral predsednika največje hrvaške opozicijske stranke, socialdemokratov (SDP) Peđo Grbina, češ da je "grobo kritiziral in celo žalil" Janšo.

Grbin je namreč v nedeljo dejal, da je "skorumpirana avtokratska politika Janeza Janše" doživela polom kljub podpori hrvaškega premierja.

Milanović: "Če bo Slovenija gledala na svoje interese, bo zahtevala, da Hrvaška vstopi v schengen"

Na volitve v Sloveniji se je danes odzval tudi hrvaški predsednik Milanović, ki se bo sicer popoldne v Zagrebu srečal s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem.

Izrazil je pričakovanje, da bo Golob hitro sestavil vlado. "To je njihova arhitektura. Slovenija je že 30 let tako strukturirana. Je liberalno leva, vse to izhaja izpod srajčice zveze socialistične mladine za razliko od zveze komunistov na Hrvaškem," je hrvaški predsednik komentiral izid nedeljskih volitev.

Milanović je dodal, da so odnosi med Zagrebom in Ljubljano zadnji dve leti "zares dobri", po njegovem mnenju ima zasluge za to Janša. "Vidimo, da so odnosi med Hrvaško in Slovenijo stabilnejši, ko je na oblasti Janša, a tudi, ko je bila na oblasti levica, niso bili sovražni," je dejal.

Glede možnosti, da bi skušala nova slovenska vlada preprečiti vstop Hrvaške v schengen, je dejal, da Hrvaške v tem primeru ne bo konec. "Sebi bodo naredili škodo," je dodal.

"Če bo Slovenija gledala na svoje interese, bo zahtevala, da Hrvaška vstopi v schengen, drugače bodo morali zaposliti še 20.000 policistov," je še dejal hrvaški predsednik.

