Velika Britanija ukinila carine za blago iz Ukrajine

Obenem pa je prepovedala izvoz nekaterih tehnoloških izdelkov v Rusijo

Anne-Marie Trevelyan

© Flickr

Velika Britanija bo v okviru sporazuma o prosti trgovini med Združenim kraljestvom in Ukrajino ukinila carine za vse blago iz Ukrajine, je v ponedeljek sporočilo britansko ministrstvo za mednarodno trgovino. Hkrati so napovedali prepoved izvoza nekaterih tehnoloških izdelkov v Rusijo.

Britansko ministrstvo za mednarodno trgovino je sporočilo, da je carine na blago, uvoženo iz Ukrajine, vključno s ključnimi izvoznimi izdelki, kot so ječmen, med in perutnina, znižalo na nič, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Združeno kraljestvo bo še naprej po svojih najboljših močeh podpiralo ukrajinski boj proti ruski brutalni in neizzvani invaziji," je izjavila ministrica za mednarodno trgovino Anne-Marie Trevelyan.

Odločitev je ministrstvo sprejelo po pozivu ukrajinskega predsednika Vlodimirja Zelenskega k liberalizaciji dajatev in podpori ukrajinskemu gospodarstvu, so še zapisali v izjavi.

Prejšnji teden je Velika Britanija še zaostrila sankcije proti Rusiji, vanje so vključili vojaške poveljnike, dodatno so uvedli prepoved uvoza srebra, lesnih izdelkov in kaviarja iz Rusije.