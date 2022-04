Ukrajina: »Ruske grožnje o tretji svetovni vojni kažejo na bližanje poraza«

"Rusija izgublja zadnje upe, da bi preplašila svet in preprečila podporo Ukrajini," je prepričan ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba

© Wikimedia Commons

Ruske izjave o možnosti izbruha tretje svetovne vojne kažejo, da se Rusija zaveda, da v Ukrajini izgublja, je tvitnil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba v odziv na izjave ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Ta je v ponedeljek ocenil, da bi lahko nadaljevanje vojne v Ukrajini vodilo tudi do uporabe jedrskega orožja.

"Rusija izgublja zadnje upe, da bi preplašila svet in preprečila podporo Ukrajini. Zato grozi z nevarnostjo tretje svetovne vojne, kar pomeni samo, da se Rusija zaveda, da v Ukrajini izgublja," je na Twitterju zapisal Kuleba. Svet je še pozval, naj še dodatno okrepi podporo Ukrajini za "zavarovanje varnosti Evrope in sveta".

Lavrov je v ponedeljkovem intervjuju na ruski državni televiziji opozoril, naj svet ne podcenjuje nevarnosti jedrskega spopada. Obtožil je zvezo Nato pod vodstvom ZDA, da z dobavo orožja Kijevu "priliva olje na ogenj". Zagotovil je, da si Rusija za vsako ceno prizadeva preprečiti jedrsko vojno, vendar pa bo orožje, ki ga dobavljajo zahodne države, obravnavala kot legitimno vojaško tarčo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

V pogovoru je Lavrov kritiziral tudi pristop Kijeva k pogovorom in dodal, da ima dobra volja svoje meje, vendar mora biti vzajemna. Z ukrajinsko oblastjo se po njegovih besedah še pogajajo, a je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil, da k pogajanjem ni pristopil iskreno.

Lavrov in Kuleba sta se oglasila tik pred začetkom obiska generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa v Moskvi. Guterres bo v četrtek obiskal tudi Ukrajino in se na delovnem sestanku sestal s Kulebo in Zelenskim.

