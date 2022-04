»Gospod Musk, lažne informacije in sovražni govor nimajo mesta na Twitterju«

Odzivi na prodajo družbenega omrežja Twitter za 44 milijard dolarjev

Premoženje Elona Muska je ocenjeno na več kot 264 milijard ameriških dolarjev

© Daniel Oberhaus (2018) / Flickr

Twitterjev upravni odbor je po opravljenem "premišljenem in celovitem postopku ocenjevanja" sprejel 44 milijard dolarjev vreden predlog ameriškega milijarderja Elona Muska za prevzem Twitterja. Posel naj bi bil zaključen še letos.

"Twitterjev upravni odbor je opravil premišljen in celovit postopek ocenjevanja Elonovega predloga, pri čemer se je namerno osredotočil na vrednost, gotovost in financiranje," je dejal predsednik Twitterjevega neodvisnega upravnega odbora Bret Taylor.

Transakcija, ki jo je soglasno odobril upravni odbor, bo po pričakovanjih zaključena leta 2022, če jo bodo odobrili še delničarji družbe. Ko bo transakcija zaključena, bo Twitter postal zasebno podjetje, je Twitterjevo sporočilo za javnost povzemala nemška tiskovna agencija dpa.

"Milijarderji, kot je Elon Musk, igrajo po drugačnih pravilih kot vsi drugi in kopičijo moč za lastne koristi."



Elizabeth Warren,

senatorka

V skladu s sporazumom bodo delničarji Twitterja prejeli 54,20 dolarja za delnico. Nakupna cena predstavlja 38-odstotno premijo v primerjavi z zaključno vrednostjo delnic 1. aprila, zadnji dan trgovanja, preden je Musk razkril, da je postal največji delničar Twitterja in da ima v podjetju približno devetodstotni delež.

"Svoboda govora je temelj demokracije, Twitter pa je digitalni mestni trg, kjer se razpravlja o zadevah, ki so ključnega pomena za prihodnost človeštva," je v ponedeljek zapisal Musk v skupni objavi, v kateri je napovedal prevzem.

Ob tem je v objavi na družbenem omrežju Twitter izrazil upanje, "da tudi njegovi najhujši kritiki ostanejo na Twitterju, saj to pomeni svobodo govora."

"Svoboda govora je temelj demokracije, Twitter pa je digitalni mestni trg, kjer se razpravlja o zadevah, ki so ključnega pomena za prihodnost človeštva."



Elon Musk

Medtem je javnost novico o Muskovem prevzemu Twitterja, ki upravlja z istoimenskim družbenim omrežjem, sprejela z mešanimi občutki. Nekateri, kot je soustanovitelj družbenega omrežja in nekdanji izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey, so novico sprejeli z navdušenjem.

"Elonov cilj ustvariti platformo, ki bo 'maksimalno zaupanja vredna in široko vključujoča', je pravilen," je Dorsey zapisal na Twitterju. "To je prava pot ... verjamem v to z vsem srcem," je dodal.

Kot izpostavlja dpa, sta se v zadnjih letih dve skupini ljudi še posebej glasno pritoževali zaradi domnevne cenzure na Twitterju: ljudje, katerih objave so bile obravnavane zaradi napačnih ali zavajajočih informacij o koronavirusu, in podporniki nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki na platformi ne smejo trditi, da so mu bile volitve leta 2020 ukradene. Oba tabora sta pohvalila Muskovo vizijo.

Twitter je 8. januarja sporočil, da je za stalno blokiral Trumpov račun. Odločitev je Twitter prejel potem, ko so 6. januarja Trumpovi privrženci vdrli v poslopje zveznega kongresa, ki je potrjeval zmago demokrata Josepha Bidna na predsedniških volitvah.

"Gospod Musk: svoboda govora je čudovita, sovražni govor je nesprejemljiv. Napačne informacije, lažne informacije in sovražni govor nimajo mesta na Twitterju."



Derrick Johnson,

predsednik največje organizacije temnopoltih v ZDA NAACP

Nekatere organizacije so tako že izrazile zaskrbljenost glede morebitnega ponovnega odprtja Trumpovega računa. Predsednik največje organizacije temnopoltih v ZDA NAACP Derrick Johnson je Muska posvaril, naj Trumpu ne dovoli vrnitve na Twitter.

"Gospod Musk: svoboda govora je čudovita, sovražni govor je nesprejemljiv. Napačne informacije, lažne informacije in sovražni govor nimajo mesta na Twitterju," je tvitnil Johnson.

Trump je v ponedeljek sicer dejal, da se ne bo vrnil na Twitter, tudi če bo njegov račun ponovno vzpostavljen, in da bo ostal na svojem spletnem mestu Truth Social, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Čeprav je Elon Musk član ACLU in eden naših najpomembnejših podpornikov, je veliko nevarnosti, če je toliko moči v rokah posameznika."



Anthony Romero,

prvi mož Ameriške zveze za državljanske svoboščine (ACLU)

Demokratska senatorka Elizabeth Warren je dogovor o prevzemu označila za nevarnega za demokracijo. "Milijarderji, kot je Elon Musk, igrajo po drugačnih pravilih kot vsi drugi in kopičijo moč za lastne koristi," je zapisala na Twitterju.

Skrbi je izrazil tudi prvi mož Ameriške zveze za državljanske svoboščine (ACLU) Anthony Romero. "Čeprav je Elon Musk član ACLU in eden naših najpomembnejših podpornikov, je veliko nevarnosti, če je toliko moči v rokah posameznika," je opozoril v sporočilu za javnost.

