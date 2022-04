Najhitreje rastoča begunska kriza v Evropi po drugi svetovni vojni

Begunci na poljsko-ukrajinski meji

© Simon Chang

Iz Ukrajine bi lahko letos pobegnilo več kot osem milijonov ljudi, so danes sporočili Združeni narodi, ki so več kot podvojili oceno, koliko denarja je potrebnega za pomoč ljudem v Ukrajini. Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) bo za reševanje naraščajočih potreb v Ukrajini po novih ocenah potreboval več kot 2,1 milijarde evrov.

V OCHA so navedli, da poziv po 2,1 milijarde evrov zajema pomoč do avgusta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Organizacija ZN je tako več kot podvojila oceno, koliko denarja je potrebnega za pomoč ljudem v Ukrajini. Združeni narodi so 1. marca objavili nujen poziv, v katerem so za pomoč približno šestim milijonom ljudi v državi v treh mesecih prosili za milijardo evrov.

Organizacija je ocenila, da se je število ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč v Ukrajini, z 12 milijonov povečalo na 15,7 milijona. S spremenjenim pozivom naj bi pomagali 8,7 milijona ljudem, ki najbolj potrebujejo pomoč, je novinarjem povedal tiskovni predstavnik OCHA Jens Laerke.

Povedal je, da so donatorji do zdaj zagotovili 980 milijonov dolarjev, kar je 44 odstotkov posodobljenega poziva. Ta sredstva so po njegovih besedah omogočila, da so ZN in partnerji s humanitarno pomočjo dosegli 3,4 milijona ljudi v Ukrajini.

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR), ki je sprva napovedoval, da bo letos domove zapustilo do štiri milijone ljudi, je sporočil, da bo za podporo beguncem v sosednjih državah potreboval 1,73 milijarde evrov.

Kot je v Ženevi povedala tiskovna predstavnica UNHCR Shabia Mantoo, so razmere zelo dinamične.

V dveh mesecih, odkar je Rusija 24. februarja začela invazijo na Ukrajino, je državo zapustilo že več kot 5,2 milijona ljudi, kar je sprožilo najhitreje rastočo begunsko krizo v Evropi po drugi svetovni vojni.

