Priložnost za spremembe na bolje

Zgorovren napis pred ministrstvom za kulturo v času ministrovanja Vaska Simonitija oziroma tretje Janševe vlade

© Borut Krajnc

V društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti Asociacija po nedeljskih parlamentarnih volitvah od nove vlade med drugim pričakujejo vzpostavitev mehanizmov za stabilizacijo, razvoj in profesionalizacijo nevladnih kulturnih organizacij ter okrepitev socialnega položaja samozaposlenih v kulturi.

Ko gre za nevladne organizacije, je potrebno po mnenju društva Asociacija dolgoročno premisliti, prenoviti in vzpostaviti mehanizme za njihovo stabilizacijo, razvoj in profesionalizacijo, skozi prenovo obstoječih mehanizmov za spodbujanje ustvarjalnosti, ustrezno davčno politiko, spodbude za zaposlovanje v sektorju, medsektorsko povezovanje in mecenstvo, izvajanje zakonodajnih določb, ki omogočajo financiranje vsebinskih mrež in dostopa do sredstev za prenovo infrastrukture in nakup opreme.

Glede samozaposlenih v kulturi se v društvu Asociacija zavzemajo za okrepitev socialnega položaja samozaposlenih v kulturi ter uvedbo karierne dinamike z drsnim cenzusom in okrepitev števila štipendij in drugih spodbud za ustvarjalnost.

"Nevladna kultura je eden od stebrov kulturnega ekosistema, celoti katerega je potrebno povrniti neupravičeno odvzet ugled, ga oblikovati premišljeno in vzdržno ter ga vrniti v središče življenja državljanov," so še zapisali v omenjenem društvu v pisnem odgovoru na STA.

Kot so v društvu Asociacija še zapisali v odzivu za STA, bi bilo potrebno nemudoma nasloviti in odpraviti "neprimeren odnos do nevladne kulture - nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, ki je pronical malodane v vse pore delovanja ministrstva za kulturo".

"Vladajočo koalicijo bodo verjetno sestavile stranke, ki so na edinem soočenju, namenjenem obravnavi kulturnega sektorja, izkazale stopnjo razumevanja problematik, ki sektor zadevajo."



Asociacija

Kot primer so v omenjenem društvu našteli "problematično obravnavo v sprejeti resoluciji o nacionalnem programu za kulturo", škodo in krivice, ki so se v preteklem mandatu dogajale na ravni programskega in projektnega financiranja ustvarjalnosti ter medijskih vsebin, nezadostni posluh, ko gre za odziv na pandemijo covida-19, zamejevanje dostopa nevladne kulture do javne infrastrukture, odrivanje stroke in politizacija odločitev, netransparentna imenovanja komisij, kršitve v postopkih pridobivanja pravic samostojnih ustvarjalcev in zamejevanje spodbud za samozaposlovanje.

Od nove vlade v Asociaciji tudi pričakujejo, da bo "vnovič vzpostavljen in tudi ustrezno formaliziran dialog z vsemi deležniki na področju, ki bo nujno potreben, če naj stranke z ustreznim razumevanjem stanja, potreb in kaj pomeni razvoj domače kulture in umetnosti prenovijo zakonodajne okvirje, kot napovedujejo", ter da bo k "iskanju in implementaciji rešitev pristopila z ustrezno delovno vnemo, odločnostjo ter jasno zavezo, da bo pri oblikovanju rešitev prvo in zadnjo besedo imela transparentno in z demokratičnimi postopki imenovana stroka, ki je z zahtevano integriteto sposobna delovati nad partikularnimi interesi ter uživa zaupanje".

Rezultat volitev po oceni Asociacije na eni strani obeta, da je "pred nami priložnost za spremembe na bolje, po drugi strani pa ga je potrebno reflektirati tudi s primerno resnostjo". Kot dobro tudi ocenjujejo, da bodo vladajočo koalicijo verjetno sestavile stranke, ki so na edinem soočenju, namenjenem obravnavi kulturnega sektorja, izkazale stopnjo razumevanja problematik, ki sektor zadevajo.