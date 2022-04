Janša napada tuje medije

Šef SDS rad nenehno in na vsakem koraku ponavlja, da je pripravljen sodelovati z vsemi in povsod. Želi si partnerstev za razvoj tudi z »rusofilskim Golobom«.

© Luka Dakskobler

Poročanje tujih medijev ob Golobovi volilni zmagi je po pričakovanjih spravilo v slabo voljo impulzivnega predsednika vlade v odhajanju. Tviteraš Janez Janša je v nizu objav poskušal nesramno obračunati s tujimi novinarji in v eni od objav očital: »Res označujete te proruske tipe kot ‘liberalce’? Preverite svoje vire, prosim.«

Domača medijska scena, dodobra avtokastrirana, je vedno manj razlog za njegovo skrb, končno jo tudi nemalo obvladuje neposredno: če so ga tuji mediji tik pred volitvami označevali za populista, nacionalista, avtokrata, mini-Orbana in mini-Trumpa, so slovenski v opisih drastično bolj prijazni v svoji inertnosti. Toda agencijska sporočila tujini, da on ni zmagovalec volitev, ampak je to postal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, so ga po reakciji sodeč morala vznemiriti. Seveda ni tolikanj pomembno, s kakšno toksičnostjo vedno znova reagira, kajti razprava o žaljivem jeziku je samo ena od dimenzij večjega problema, ki ga bolje naslovimo, če si zastavimo pretežno nezastavljeno vprašanje: kako deluje Janševa psihopolitika?

Propagandni smisel

Tudi tokratna reakcija, ki jo je infantilno zmogel Janša, ni pojasnljiva zgolj skozi analizo njegove osebne psihologije, ampak ima drugačen namen, želi delovati propagandno. Ni prvič, da se je spravil podučevati tuje novinarje, kakopak v osnovni angleščini, in polemizirati z mednarodnim tiskom na popolnoma enako poniglav način, kot je to navajen početi z domačimi novinarji. Tokrat se je lotil kar največjih medijskih hiš, v katere je odkrito podvomil: New York Times, Financial Times, CNN, Fox News, Euronews, Deutsche Welle, CBS News in France24 ter tiskovni agenciji AFP in Reuters.

Reakcija nam pove, da se na mednarodni areni Janša sploh ne zadržuje v odzivanju in uporablja praktično enake propagandne vatle in grobo ošabno govorico, kot jo za domačo areno. Namen gotovo ni zgolj stokati in lamentirati ob zanj bolečem porazu, v tem bi bili res naivni, ampak v pritisku in sugeriranju naslovnikom, da je novi verjetni mandatar Golob neverodostojna oseba.

Etiketa rusofila

Ko je razmišljal, kaj bi bila najlažja pot kompromitacije, se je skupaj s svojim medijskim imperijem domislil dovolj prepoznavega sporočila, s katerim bi lahko načel Golobovo integriteto: ker je svetovna javnost zaradi vojne naklonjena Ukrajini in nenaklonjena Vladimirju Putinu, je potrebno svoje politične sovražnike preprosto etiketirati kot rusofile. Še več, rusofilski Golob zgolj hlini svoj liberalizem, njegovo politično bistvo je drugje.

Da bi izpadel prepričljiveje, je Janša v objave dodal še skopirane članke svojega propagandnega stroja Nova24TV, prevedene v angleščino. Podpisana Sara Kovač v njih piše o Golobu kot Putinovem oboževalcu, k temu pa ni bilo težko dodati še skupne fotografije ljubljanskega župana Zorana Jankovića ob ruskem avtokratu, da bi se močneje ustvarilo lažen vtis, kako je v Sloveniji oblast prevzel proruski režim.

© Twitter

K temu je Janša dodal serijo tvitov in v nekatere označil ukrajinske medije, da bi jim neposredno sporočil žalostno novico – on je bil njihov velik in mogoče zaveznik, toda zdaj ga bo zamenjala protievropska in proruska vlada na čelu s stranko Gibanje Svoboda. K zapisu dodani video posnetek, delo propagandističnih laboratorijev, naj bi obremenil okolje Golobove stranke: »Naši prijatelji iz Ukrajine se sprašujejo, kakšno usmeritev lahko pričakujemo od nove stranke #Svoboda, relativne zmagovalke volitev v SLO? Oglejte si prorusko ozadje ustvarjalcev.«

Da gre za obraze, ki so na oblasti v Sloveniji od leta 2013, se je pridušal, »ko so prav tako sestavili svojo prorusko vlado«. Po njegovem je »njihov zunanji minister Moskvo obiskal 13 krat«, vendar niti enkrat ni obiskal Washingtona ali Londona. Janšev zaključek: »Pozorno opazujte in razumeli boste, kako se proruski neokomunisti prodajajo kot ‘liberalci’.«

EPP o vmešavanju Rusov

Ne pozabimo na velik vložek, šef SDS si je zadnje mesece močno prizadeval politično monetizirati ukrajinsko vojno in v to smer investiral veliko svoje psihopropagande. Na dan volitev je potem objavil še tvit Evropske ljudske stranke (EPP), v katerem je izražena zaskrbljenost zaradi »morebitnega ruskega vmešavanja v volitve v Sloveniji«. Od kod takšen namig, ni znano, poskuša pa v označenem navedku iz članka Nova24TV kompromitirati novega mandatarja skozi kontekstomijo. Citat Goloba je sicer verodostojen: »Rusi delujejo po podobni logiki, kot so Srbi v nekdanji Jugoslaviji: logiki varovanja ozemlja, kjer živijo Rusi. Zahodnjaki, predvsem Američani, pa gledajo na geostrateške interese.«

© Nova24TV / IN MEDIA RES

Čeprav trditev predpostavlja kvečjemu opis »protekcionistične« ruske mentalitete, so v zapisu na vse kriplje dokazovali, da se v njej zrcali izrazito Rusiji naklonjeno stališče, ki bi nas moralo skrbeti.

Sicer šef SDS rad nenehno in na vsakem koraku ponavlja, da je pripravljen sodelovati z vsemi in povsod. Želi si partnerstev za razvoj tudi z rusofilskim Golobom. No, tudi novi verjetni mandatar je te dni povedal, da bi lahko projektno sodeloval s SDS in Novo Slovenijo. Na področju odpiranja novih gospodarskih projektov z Rusijo ali pri raziskavah učinkov politične propagande očitno ne bodo.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**