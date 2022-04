Kader SDS na Furs

Komu je Ivan Simič neposredno pred volitvami dal direktorski mesti?

Irena Nunčič, kandidat SDS za župana Šmarij pri Jelšah Janko Šket in Vinko Gorenak

Na Finančni upravi (Furs), ki jo vodi Ivan Simič, so v dneh pred volitvami podelili petletne mandate direktorjem in direktoricam vseh šestnajstih finančnih uradov po državi. Uvedba mandatov je posledica spremembe zakona o finančni upravi, ki so jo poslanci odhajajoče koalicije z zavezniki s 46 glasovi za potrdili v državnem zboru 11. marca letos. Sprememba zakona je Simiču omogočila, da prevetri direktorje finančnih uradov; zagotovo pa ni naključje, da je bil izbirni postopek na podlagi internega natečaja končan in imenovanja izvedena tik pred volitvami.

Iz Finančne uprave so že sredi aprila prihajale neuradne informacije, da bodo določena direktorska mesta namenjena kadru SDS. Ta ponedeljek pa so nam le poslali seznam direktorjev in direktoric finančnih uradov, ki so dobili petletne mandate. Iz seznama gre sklepati, da je večina dosedanjih vodilnih ohranila položaj in dobila petletne mandate, ki so pri skoraj vseh začeli teči 20. ali 22. aprila letos. Na seznamu Simičevih imenovanj pa sta dva »novinca«, ki bosta s 1. septembrom letos zamenjala dosedanja vodilna, in sicer na Finančnem uradu Celje in na tako imenovanem Posebnem finančnem uradu. Za novo direktorico Finančnega urada Celje je namesto Zvezdane Gržina imenovana Irena Nunčič, dolgoletno direktorico Posebnega finančnega urada Ado Klemenak pa bo s 1. septembrom nadomestil Tomaž Deželak.

Tako Irena Nunčič kot Deželak sta kader SDS. Prva je denimo leta 2014, ko je bila direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, vodila volilni štab Janka Šketa, kandidata SDS za tamkajšnjega župana, Janševa vlada pa jo je avgusta 2020 imenovala za vršilko dolžnosti direktorice Finančne uprave, kjer je začasno zamenjala takrat brez pojasnil razrešenega Petra Jenka. Pogosto jo v svojih blogih hvali dr. Vinko Gorenak. Drugi, Tomaž Deželak, ki bo prevzel vodenje Posebnega davčnega urada za opravljanje nalog na območju vse države, je leta 2018 kandidiral na listi SDS v Domžalah in je tam podžupan, zaposlen pa je na Furs. Zanimivo je, da je Simič imenoval Ireno Nunčič namesto Zvezdane Gržina, ki bo direktorsko mesto izgubila; ravno od slednje je namreč Simič pod prvo Janševo vlado leta 2005 sam prevzel vodenje Davčne uprave, predhodnice Furs. Po neuradnih informacijah naj bi Irena Nunčič in Deželak mandata nastopila bistveno prej od zdaj predvidenega 1. septembra, če bi bil rezultat na nedeljskih volitvah drugačen, kot je bil.

Ob vsem še to: Ivan Simič je v blogu, ki ga objavlja na spletni strani svojega davčno-svetovalnega podjetja Simič&partnerji, pred nekaj tedni zapisal, da ne gleda predvolilnih soočenj in da tudi ni primerno, da kot direktor Furs komentira aktualne dogodke. Nekaj stavkov pozneje pa je zapisal: »Opozicijske stranke se v glavnem ukvarjajo s predsednikom vlade, čeprav se boljšega predsednika vlade ne spomnim.« In: »Zaradi tega tudi soočenj ne potrebujem, saj že zdaj vem, za koga bom glasoval. Za tistega, ki mi je zaupal pomembne funkcije.«