Kjer je žig namenoma odrezan ali zakrit, gre za nedopustno manipulacijo

Državna volilna komisija (DVK) opozarja, da mora imeti vsaka glasovnica na volitvah v DZ odtis žiga DVK v sredini na spodnjem robu glasovnic

Pri objavi glasovnic na družbenih omrežjih, kjer je žig namenoma odrezan ali zakrit, gre za nedopustno manipulacijo, je v sporočilu za javnost zapisala Državna volilna komisija (DVK). Vsaka glasovnica na volitvah v DZ mora imeti odtis žiga DVK v sredini na spodnjem robu glasovnic. V primeru kršitev ima vsak volivec možnost pravnega varstva.

Zaradi številnih objav v zvezi z domnevno neveljavnimi glasovnicami brez žiga, ki so v teh dneh preplavile družbena omrežja, na DVK pojasnjujejo, da mora imeti vsaka glasovnica na državnozborskih volitvah odtis žiga DVK. Žig je bil v vseh volilnih enotah odtisnjen v sredini na spodnjem robu glasovnic. DVK je sklep o določitvi in vsebini glasovnice, ki opredeljuje tudi način ožigosanja, sicer sprejela na seji 10. februarja, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem na DVK pojasnjujejo, da se glasovnice na splošnem glasovanju pri žigu razlikujejo od drugih glasovnic. Glasovnice na predčasnem glasovanju imajo namreč poleg žiga DVK na sredini spodnjega roba tudi žig okrajne volilne komisije na levem spodnjem robu.

Glasovnice za glasovanje po pošti iz Slovenije imajo poleg žiga DVK na sredini spodnjega roba še žig okrajne volilne komisije na spodnjem desnem robu. Glasovnice za glasovanje na t. i. voliščih omnia imajo poleg žiga DVK na sredini spodnjega roba tudi žig okrajne volilne komisije na zgornjem levem robu.

"Pri objavi fotografij glasovnic na družbenih omrežjih na način, da je namenoma odrezan ali zakrit tisti del glasovnice, ki vsebuje žig, gre po našem mnenju za nedopustne manipulacije."



DVK

Glasovnice na voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini imajo poleg žiga DVK na sredini spodnjega roba še žig okrajne volilne komisije na sredini zgornjega roba, glasovnice, ki se z volilnim gradivom pošiljajo volivkam in volivcem po pošti v tujino, pa imajo poleg žiga DVK na sredini spodnjega roba tudi žig okrajne volilne komisije na zgornjem desnem robu.

"Pri objavi fotografij glasovnic na družbenih omrežjih na način, da je namenoma odrezan ali zakrit tisti del glasovnice, ki vsebuje žig, gre po našem mnenju za nedopustne manipulacije," so zapisali na DVK.

V primeru, če bi bile na katerem izmed volišč res razdeljene glasovnice brez žiga DVK, pa ima vsak volivec možnost pravnega varstva, pri čemer mora o tem presojati pristojna volilna komisija volilne enote oz. okrajna volilna komisija.