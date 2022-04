Rusija: »Dobave orožja Ukrajini ogrožajo evropsko varnost«

Govorec Kremlja Dmitrij Peskov opozarja države, ki Ukrajini dostavljajo orožje

Ruski predsednik Vladimir Putin in govorec Kremlja Dmitrij Peskov

© Kremlin.ru

Dobave orožja Ukrajini ogrožajo evropsko varnost, je danes dejal govorec Kremlja Dmitrij Peskov. Medtem je predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova opozorila, da zahodne države odkrito pozivajo Ukrajino k napadom na Rusijo. Dodala je, da se bo Rusija na morebitne napade odzvala, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Trend zalaganja Ukrajine in drugih držav z orožjem, vključno s težko oborožitvijo; to so dejanja, ki ogrožajo varnost na evropski celini in povzročajo nestabilnost," je novinarjem v Moskvi po navedbah ruskih tiskovnih agencij dejal Peskov.

Tiskovni predstavnik Kremlja se je odzval na izjave britanske zunanje ministrice Liz Truss, ki je v sredo pozvala ukrajinske zaveznike, naj pomagajo Ukrajini, tako da okrepijo proizvodnjo vojaške opreme, vključno s tanki in letali.

"Trend zalaganja Ukrajine in drugih držav z orožjem, vključno s težko oborožitvijo; to so dejanja, ki ogrožajo varnost na evropski celini in povzročajo nestabilnost."



Dmitrij Peskov,

govorec Kremlja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski po poročanju francoske tiskovne agencije AFP že od začetka vojne poziva zahodne zaveznike, naj Ukrajini pošljejo čim več težkega orožja. Toda mnoge države ostajajo zadržane do takšnih pošiljk, v strahu, da bi vojna v Ukrajini lahko prerasla v bolj neposreden obračun med Rusijo in zvezo Nato.

Medtem pa je tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova danes opozorila, da zahodne države odkrito pozivajo Ukrajino, naj napade Rusijo. Pri tem je izpostavila izjave britanskega državnega sekretarja za oborožene sile Jamesa Heappeyja in dejala, da Ukrajina njegovo trditev, da bi bilo "legitimno", če bi Kijev izvedel napade v Rusiji, razume kot dovoljenje za ukrepanje, poroča britanski BBC.

Zaharova je poudarila, da mora Zahod resno jemati opozorila, da se bo Rusija odzvala na morebitne napade na njeno ozemlje. Dodala je tudi, da Moskva še vedno ni prejela odgovora Ukrajine na najnovejše predloge o morebitnem mirovnem sporazumu. Strani sta se namreč pred mesecem dni sestali na pogajanjih v Istanbulu, vendar od takrat ni bilo nobenega napredka.

Do njenih pripomb je prišlo po tem, ko je Rusija v sredo poročala o več eksplozijah in požaru v skladišču streliva na jugu države, natačni vzroki še niso znani. To so bili sicer zadnji v nizu tovrstnih incidentov, ki so jih ukrajinske oblasti sicer označile za "karmo".