»Vsi bi morali živeti brez strahu, ne glede na to, kdo so ali koga imajo radi«

State Department poročal o promociji pravic LGBTQ+ v tujini

Jessica Stern, lani imenovana posebna odposlanka za promocijo LGBTQ pravic

© Brad Hamilton / Flickr

Ameriški State Department je objavil prvo poročilo o promociji pravic pripadnikov skupnosti LGBTQ v tujini, za kar je odgovorna junija lani imenovana posebna odposlanka za promocijo LGBTQ pravic Jessica Stern. Gre za pobudo predsednika Joeja Bidna.

ZDA so od 11. aprila začele izdajati potne liste, kjer lahko posameznik namesto moškega ali ženskega spola navede tudi X, kar pomeni neopredeljenost. Bidnova pobuda, ki jo vodi Stern želi zagotoviti, da bodo pravice homoseksualcev, lezbijk, transseksualcev in drugih, ki spadajo v okvir LGBTQ, po svetu spoštovane.

Spolna opredelitev je v času Bidnove vlade vključena v agendo podpore demokraciji in svobodnih ter poštenih volitev po svetu, kar je lani novembra sprejela tudi Generalna skupščina ZN. Ameriška agencija za mednarodni razvoj (Usaid) sedaj spremlja, kako države, ki dobivajo ameriško pomoč, skrbijo za pravice LGBTQ.

Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA je začelo priznavati neformalne istospolne poroke za potrebe pridobitve statusa begunca ali azila, čeprav te poroke v državah, iz katerih ljudje bežijo, niso priznane.

Državni sekretar Antony Blinken je dodal, da je nasprotovanje nasilju in diskriminaciji pripadnikov LGBTQ zelo pomemben del ameriške zunanje politike. ZDA si prizadevajo, da se po svetu preneha kazensko preganjati pripadnike LGBTQ in vodijo druge pobude proti diskriminaciji, ker enakopravnost po njihovem prepričanju pomeni trdnejše družbe.

"Vse ljudi je potrebno obravnavati spoštljivo in dostojanstveno in vsi bi morali živeti brez strahu, ne glede na to kdo so ali koga imajo radi," pa je sporočila upraviteljica Usaid Samantha Power, sicer nekdanja veleposlanica ZDA pri ZN.