Podobnik: »Ker mi stranke SLS ni uspelo pripeljati v parlament, ne bom več kandidiral za predsednika«

Na nedeljskih volitvah je stranka dobila zgolj 40.000 glasov

Predsednik SLS Marjan Podobnik je na družbenem omrežju Twitter izrazil razočaranje nad volilnim rezultatom gibanja Povežimo Slovenijo. Ker mu stranke SLS ni uspelo pripeljati nazaj v slovenski parlament, na prihajajočem kongresu stranke, ki bo jeseni pred predsedniškimi in lokalnimi volitvami, ne bo več kandidiral za predsednika.

Podobnik je na Twitterju zapisal, da je razočaran nad rezultatom Povežimo Slovenijo, saj je ekipo kandidatk in kandidatov podprlo le 40.000 volivcev.

"Ker mi kot predsedniku SLS ni uspelo pripeljati nazaj v slovenski parlament, na prihajajočem kongresu ne bom več kandidiral za predsednika," je zapisal. Dodal je tudi, da se bo skupaj s sodelavci zavzel za "pomladitev in osvežitev stranke in kadrovsko razširitev njenega delovanja".

Kot je za STA povedal Podobnik, bo kongres SLS po dopustih, nekje do oktobra, zagotovo pa še pred predsedniškimi in lokalnimi volitvami. Na vprašanje, ali bi morali po njegovem mnenju odgovornost za slab rezultat prevzeti tudi predsedniki drugih strank, združenih v gibanje Povežimo Slovenijo, je odgovoril, da se v stališča drugih strank ne bi spuščal.

"Kot pobudnik ideje gibanja Povežimo Slovenijo želim, da bi princip sodelovanja vsaj ob najpomembnejših vprašanjih udejanjali vsi poslanci," je zapisal na Twitterju. Dodal je še, da bo SLS kot lastnik znamke Povežimo Slovenijo, ki so jo s podpisanim sporazumom na parlamentarnih volitvah uporabljali skupaj s strankami Konkretno, Zeleni Slovenije, Nova ljudska stranka in Novimi socialdemokrati, o nadaljnjih korakih odločala v kratkem. "Sam podpiram skupen nastop tudi naprej," je zapisal.

V začetku tedna so analizo rezultatov opravili v gibanju Povežimo Slovenijo, ob tem pa sklenili, da bodo v prihodnje potrebne spremembe v vrhu gibanja, predvsem v smeri pomladitve ekipe in zagotovitve večjega deleža ženskih kvot, so v četrtek pojasnili v stranki Konkretno.

Podobnik pa je v četrtek za STA dejal, da je bilo na srečanju kandidatk in kandidatov liste govor predvsem o oceni kampanje, med drugim so po njegovih navedbah nekateri izrazili tudi obžalovanje, da v zaključnem delu kampanje v ospredju niso več nastopali "najuglednejši kandidati", kot sta Alojz Kovšca in Tina Bregant ter podpornik gibanja Ernest Petrič.

Zbrani na srečanju pa so se po Podobnikovih besedah strinjali, da se vodstva strank v nadaljevanju "dogovorijo, kako naprej". Vodstvo strank in gibanja Povežimo Slovenijo se bo tako sestalo prihodnjo sredo, ko bodo tudi opravili bolj podrobno analizo. Med njimi sicer ostaja konsenz, da se v takšni obliki podajo tudi na lokalne in predsedniške volitve.

Podobnik je v zapisu na Twitterju čestital zmagovalcem volitev Gibanju Svoboda, pa tudi strankam SDS, NSi, SD in Levici, ki so se uvrstile v parlament. Zahvalil se je vsem, ki so podprli njihovo listo in vsem, ki so se udeležili volitev ter kandidatom in kandidatkam liste Povežimo Slovenijo in vsem, ki so pomagali. "Čeprav obžalujem, da številnih predlogov volilnega štaba nismo uspeli udejanjiti, verjamem, da smo vsi delali z najboljšimi nameni," je zaključil.