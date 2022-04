V letu 2021 na morju izgubljenih več kot 3000 migrantov

"Večina jih je prečkala morje v napolnjenih napihljivih čolnih, ki niso bili primerni za plovbo, mnogi od čolnov pa so se prevrnili ali izpraznili, kar je povzročilo smrtne žrtve," je dejala tiskovna predstavnica Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) Shabia Mantoo.

Več kot 3000 ljudi je lani umrlo ali je bilo pogrešanih, ko so skušali prečkati Sredozemsko morje in Atlantski ocean v Evropo, kar je enkrat več kot leto prej, so včeraj sporočili Združeni narodi.

"Od skupnega števila iz leta 2021 je na osrednji in zahodni sredozemski poti umrlo ali je bilo pogrešanih 1924 ljudi, dodatnih 1153 pa jih je umrlo ali je pogrešanih na severozahodni afriški morski poti do Kanarskih otokov," je novinarjem v Ženevi povedala tiskovna predstavnica Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) Shabia Mantoo.

Dodala je, da je bilo v letu 2020 na obeh poteh zabeleženih 1544 smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Večina jih je prečkala morje v napolnjenih napihljivih čolnih, ki niso bili primerni za plovbo, mnogi od čolnov pa so se prevrnili ali izpraznili, kar je povzročilo smrtne žrtve," je dejala Mantoo.

"Od skupnega števila iz leta 2021 je na osrednji in zahodni sredozemski poti umrlo ali je bilo pogrešanih 1924 ljudi, dodatnih 1153 pa jih je umrlo ali je pogrešanih na severozahodni afriški morski poti do Kanarskih otokov."



Shabia Mantoo,

tiskovna predstavnica Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR)

Po njenih besedah je pot po morju iz držav na zahodnoafriški obali, kot sta Mavretanija in Senegal, na Kanarske otoke še posebej nevarna, saj lahko traja tudi do deset dni. Številni čolni so v teh vodah skrenili s poti ali pa so se izgubili brez sledu.

UNHCR je opozoril, da so pandemija covida-19 in s tem povezane zapore meja še dodatno otežile gibanje in številne obupane begunce in migrante prisilile, da so se za nevarna potovanja obrnili na tihotapce.

Agencija ZN je tudi opozorila, da bi lahko politična nestabilnost in konflikti ter podnebne spremembe v prihodnosti še povečali število takšnih nevarnih razselitev.