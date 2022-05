»Merilo mora biti dostojno življenje, dostojna mladost in starost«

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič je dejala, da so številni "drobni ali pa veliki" dogodki v preteklosti zgradili sistem, ki ga imamo danes.

Več sto ljudi, po oceni organizatorjev več kot tisoč, se je danes zbralo na srečanju ob mednarodnem prazniku dela na Ravnah na Koroškem. Slavnostna govornica, predsednica ZSSS in SKEI Slovenije Lidija Jerkič je v nagovoru zbrane spomnila na zgodovino boja za pravice delavcev in ocenila, da smo še daleč od tega, da bi bili zadovoljni.

"V tem trenutku imamo delavske organizacije, imamo mednarodno organizacijo dela, imamo svoje ministrstvo, imamo svojo zakonodajo, pa še vedno ne moremo biti zadovoljni s situacijo, ki jo imamo. Še daleč smo od tistega ideala, ko ne bo vse samo v dobičkih, ko ne bo vse v dodani vrednosti, ko ne bo vse v konkurenčnosti, ampak bo tema postala res človek, delavec in delavka, tisti, ki si s svojim delom zasluži dostojno delo. Merilo mora biti dostojno življenje, dostojna mladost in starost, skratka usmeriti moramo ta svet v človeka, in ne v kapital," je poudarila Jerkič.

Lidija Jerkič,

predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)

Opomnila je tudi, da so nam to, kar imamo danes, izborili naši predniki, in da je to, kar bodo imele bodoče generacije, naše delo. Poudarila je, da delavske pravice niso samo pravice, ampak da imamo vsi skupaj dolžnost, da jih uveljavljamo. Zbranim je položila na srce, da naj se vsak zase in vsi skupaj borimo za to, da bo svet lepši.

Predsednik konference Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije (SKEI) v ravenskih družbah skupine Slovenska industrija jekla (Sij) Boris Štriker je v nagovoru ocenil, da so razmere na koroškem trgu dela trenutno odlične, kljub temu da se podjetja soočajo s težavami pri dobavah ter podražitvami vhodnih materialov in energentov. "Zaradi dobrih zaposlitvenih možnosti je vedno več prehajanja zaposlenih znotraj podjetij Koroške oziroma Mežiške doline," je dejal.

Napovedal je, da bodo prihodnost imela tista podjetja, ki imajo urejene plače, bonitete, letni regres, božičnice, urejen delovnik ter dobre pogoje dela in dobre odnose na delovnem mestu. Ob tem je izpostavil dosedanji posluh, na katerega so letos v prizadevanjih v dobro delavcev naleteli pri vodstvu skupine Sij.

"Uprava Sija se je odzvala pozitivno, tako da smo se v družbah, ki so finančno zmožne, dogovorili o maksimalni višini letnega regresa in enkratnega denarnega izplačila. Od uprave pa še pričakujemo, da se v čim krajšem času dogovorimo o dvigu plač v nominalnem znesku in za uvedbo novega plačnega sistema v družbah Sij Ravne Systems in Sij ZIP Center," je dejal Štriker.

Ob tem je spomnil na večmilijonske naložbe v družbah skupine Sij in potrebe po kakovostnih in izobraženih kadrih. "Največja promocija za pridobivanja kadra so zadovoljni zaposleni, ki prinašajo to pozitivno klimo v lokalno skupnost," je poudaril Štriker in spomnil, da je vodstvo Sija že v preteklosti sporočilo, da želi skupina do leta 2025 postati eden najbolj zaželenih delodajalcev pri nas. "Sindikat SKEI pri tem ponuja svojo roko in si želi, da postanejo naši zaposleni vrednota in da povrnemo ugled naše mati fabrike," je dejal sindikalist.

Da so na Ravnah zelo ponosni na dediščino delavstva, ki pomembno vpliva na razvoj kraja, in da se zlasti zavedajo pomena stabilnega delovanja gospodarstva v luči zagotavljanja socialne varnosti, pa je med drugim dejal podžupan Občine Ravne na Koroškem Aljaž Verhovnik. Delavcem je zaželel, da bi bili v socialnem dialogu uslišani.

Prvomajska prireditev ima na Ravnah na Koroškem dolgo tradicijo in je v preteklosti menjala več lokacij na širšem območju. Današnja poteka ob grajskem parku, kjer se ob glasbenem programu srečanje nadaljuje tudi popoldne.