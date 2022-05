Operacija za evakuacijo civilistov potrjena

Združeni narodi so potrdili, da je v teku operacija za evakuacijo civilistov iz oblegane jeklarne Azovstal v Mariupolju. To je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je dodal, da so na varno že umaknili okoli 100 civilistov.

To je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je dodal, da so na varno že umaknili okoli 100 civilistov. Pred tem sta o umiku prvih skupin ljudi s tega območja že poročali tako ukrajinska kot ruska stran.

"Združeni narodi potrjujejo, da je v jeklarni Azovstal v sodelovanju z Mednarodnim odborom Rdečega križa in stranmi v konfliktu v teku operacija varnega prehoda," je po poročanju tujih tiskovnih agencije sporočil tiskovni predstavnik ZN v Ženevi Jens Laerke. Drugih podrobnosti zaradi varnosti niso razkrili.

"Začela se je evakuacija civilistov iz Azovstala. Prva skupina okoli 100 ljudi je že na poti na nadzorovano območje. Jutri se bomo srečali z njimi v Zaporožju," je tvitnil tudi Zelenski. Dodal je še, da zdaj skupaj z ZN delajo na evakuaciji preostalih civilistov v tovarni.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem poročalo, da je bilo iz Azovstala evakuiranih približno 80 civilistov, vključno z ženskami in otroki. Tisti, ki so želeli oditi na območja pod nadzorom Kijeva, so bili glede na njihove navedbe predani predstavnikom Združenih narodov in Mednarodnega odbora Rdečega križa.

Pred tem je Rusija sporočila, da sta bili v soboto iz Azovstala evakuirani skupini s po 25 in 21 ljudmi. Nekatere naj bi prepeljali v vas Bezimene, ki se nahaja na območju pod ruskim nadzorom. Ukrajinska stran je poročala o odhodu skupine z 20 ljudmi.

Velik industrijski kompleks, ki se razteza na več kot 11 kvadratnih kilometrih površine, je še zadnji del Mariupolja pod nadzorom ukrajinskih sil. Glede na navedbe ukrajinskih oblasti je tam poleg njih okoli 1000 civilistov ter več sto vojakov, med katerimi številni potrebujejo zdravniško oskrbo.

Obenem sicer še približno 100.000 ljudi v opustošenem mestu, ki ga je Rusija v zadnjih tednih silovito bombardirala, živi brez vode, plina ali komunikacij.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v četrtek po srečanjih tako z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom kot ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim dejal, da potekajo intenzivni pogovori o evakuaciji iz mesta.

Danes je k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za Mariupolj znova pozval tudi papež Frančišek, ki je obenem dodal, da je mesto deležno "barbarskega bombardiranja".

