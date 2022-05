Festival Kino Otok z manj odpadki

V Izoli od 1. do 5. junija

Letošnji 18. mednarodni festival Kino Otok bo tudi okoljsko osveščen. Na festivalu bodo izvajali ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje odpadkov v duhu prireditve z manj odpadki. Kino Otok bo v Izoli potekal od 1. do 5. junija. Maja in junija bodo projekcije in srečanja z ustvarjalci tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.

Ekipa Kino Otoka se zaveda nujnosti skrbi za okolje, zato želijo postati zgled tako za obiskovalce kot druge organizatorje kulturnih dogodkov, so sporočili organizatorji. Napovedali so, da bodo poskrbeli za razgradljivo embalažo in občinstvo spodbujali k uporabi digitalnih vstopnic in programov.

Ker so cigaretni ogorki najbolj nadležen odpadek, saj le eden lahko onesnaži kar tisoč litrov vode, bodo med drugim poskrbeli še za reciklirane pepelnike in se povezali s Centrom uporabnih predmetov Komunale Izola, s ciljem inovativne ponovne uporabe tekstila.

Kot so ob tem še sporočili organizatorji, je sprejetje zaveze za prireditev z manj odpadki del celostnega prizadevanja ekipe festivala za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje, ki vključuje spodbujanje uporabe javnega prevoza in potovanj z vlakom namesto z letalom, nižje naklade festivalskih tiskovin, ponovno uporabo predmetov in opreme ter sodelovanje s partnerji, ki omogočajo ekološko in lokalno ponudbo.

Kino Otok kot prvi slovenski filmski festival tako stopa na pot brez odpadkov. To seveda ne pomeni, da na festivalu ne bo odpadkov, a skupaj z obiskovalci se bodo trudili, da jih bo čim manj in da bodo ustrezno zbrani. Pri tem sodelujejo z društvom Ekologi brez meja, so še sporočili organizatorji.

Kino Otok še naprej ostaja posvečen filmski ustvarjalnosti in razvijanju filmske kulture, a se po osemnajstih letih delovanja v javnem interesu organizatorji jasno zavedajo odgovornosti festivala kot množične kulturne prireditve, zato želijo aktivno prispevati k iskanju odgovorov na okoljsko krizo, tako z ozaveščanjem kot z lastnim delovanjem.

Kino Otok bo v Izoli potekal od 1. do 5. junija. V maju in juniju bodo projekcije ter srečanja s filmskimi ustvarjalci tudi v Slovenski kinoteki in Kinodvoru v Ljubljani ter v art kinematografih v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.