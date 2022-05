Pomen javnih medijev

V Sloveniji se bomo na današnji svetovni dan svobode tiska osredotočili na pomen, ki ga imajo javni mediji

Shod za svobodo medijev in neodvisnost Slovenske tiskovne agencije, 3. maja 2021

© Gašper Lešnik

V Sloveniji se bomo na današnji svetovni dan svobode tiska osredotočili na pomen, ki ga imajo javni mediji. Javni mediji so po mnenju Društva in Sindikata novinarjev Slovenije ključni za delovanje demokracije.

Slovenski medijski prostor sta zadnje leto med drugim zaznamovala boj za obstanek STA ter kadrovske menjave in spreminjanje programa na Televiziji Slovenija (TVS), pri čemer so bile nekatere informativne oddaje ukinjene ali prenesene na drugi program.

Grožnjo s stečajem STA je jeseni odpravila sklenitev pogodbe o financiranju javne službe STA, je pa slednje po novi vladni uredbi urejeno s financiranjem "na kos" in ne več s financiranjem dejavnosti javne službe kot take, čemur na STA nasprotujejo.

Pozornost javnosti se je tako preusmerila na dogajanje na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), kjer novinarji informativnega programa TVS opominjajo, da vodstvo zavoda ob podpori programskega in nadzornega sveta nezakonito kadruje, zmanjšuje vpliv uredništev na programsko in uredniško politiko, samovoljno posega v program in ga siromaši ter grozi z odpovedmi za izražena mnenja, ki mu niso pogodu.

Sindikat novinarjev Slovenije bo na današnji novinarski konferenci spregovoril o aktualnem dogajanju na RTVS. Pravna mreža za varstvo demokracije bo danes predstavila spremembe zakona o RTVS, ki so jih pripravili skupaj z medijskimi strokovnjaki. S predlogom želijo doseči, da se politika čim bolj umakne iz organov upravljanja in nadzora zavoda, večjo vlogo pa naj bi dobili zaposleni in javnost.

Generalna skupščina Združenih narodov je dan svobode tiska, 3. maj, razglasila leta 1993 z namenom, da poudari vlogo svobodnih medijev za razvoj demokracije.