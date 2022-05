Izrael obsodil izjavo Lavrova o Hitlerju

Tel Aviv od Moskve zahteva opravičilo, izraelsko zunanje ministrstvo pa je na pogovor že pozvalo ruskega veleposlanika v Izraelu

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov

Izrael je včeraj obsodil izjavo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, ki je v nedeljo dejal, da je imel Adolf Hitler judovske korenine, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tel Aviv od Moskve zahteva opravičilo, izraelsko zunanje ministrstvo pa je na pogovor že pozvalo ruskega veleposlanika v Izraelu.

Lavrov je v bran ruske invazije, katere cilj naj bi bil "denacifikacija" Ukrajine, izjavil, da judovske korenine ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ne postavljajo pod vprašaj Putinovega stališča, da so v Ukrajini nacisti.

Ob tem je Lavrov tudi dejal, da je Zelenski morda res judovskega rodu, a "je imel judovsko kri tudi Adolf Hitler". "To še nič ne pomeni. Moder judovski narod pravi, da so najhujši antisemiti ponavadi Judi," je Lavrov izjavil za italijansko televizijo Rete4 ter s tem izzval bes izraelskih oblasti.

Jair Lapid,

izraelski zunanji minister



Jair Lapid,

izraelski zunanji minister

"Izjava zunanjega ministra Lavrova je neoprostljiva in nekaj, česar še nismo slišali, predstavlja pa tudi grozljivo zgodovinsko netočnost," je sporočil izraelski zunanji minister Jair Lapid. "Judi se v holokavstu niso ubijali sami. Najbolj pritlehna raven rasizma proti Judom je obtoževanje samih Judov za antisemitizem," je še dejal Lapid in dodal, da njegovega dedka niso ubili Judi, ampak nacisti. Poleg tega je Lavrovu svetoval, naj pogleda v zgodovinske knjige.

Za izraelski informativni spletni portal YNet je bil Lapid še bolj neposreden. "To je neoprostljiva, škandalozna izjava in strahotna zgodovinska napaka, zato pričakujem opravičilo," je izjavil. "Ukrajinci niso nacisti, samo nacisti so bili nacisti, samo oni so izvajali sistemsko iztrebljanje Judov," je poudaril.

