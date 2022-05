»Vladajoča politika je iz novinarjev želela narediti politične propagandiste«

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) ob današnjem mednarodnem dnevu svobode medijev opozarja, da so razmere za novinarstvo v Sloveniji slabe

Društvo novinarjev Slovenije je ob današnjem mednarodnem dnevu svobode medijev čestitalo novinarjem, ki so kljub vse bolj sovražnemu okolju, v katerem so v zadnjih letih opravljali svoje delo, ohranili visoke profesionalne standarde, kakovost in neodvisnost. Ob tem so znova opozorili, da so razmere za novinarstvo v Sloveniji slabe.

Svoboda medijev in novinarjev je po mnenju vodstva Društva novinarjev Slovenija (DNS) ključna za demokratičen politični proces, kar dokazuje že pogled v soseščino, kjer je bila "podreditev medijev eno od glavnih orodij za prevzem in ohranitev na oblasti".

Da so razmere za novinarstvo v Sloveniji slabe, po njihovem kaže zadnji indeks svobode medijev po svetu, ki je Slovenijo uvrstil na 54. mesto, kar je najslabša uvrstitev, odkar ga pripravlja organizacija Novinarji brez meja. Slovenska svoboda medijev je namreč samo v primerjavi z letom prej zdrsnila za 18 mest in se uvrstila v kategorijo "problematičnih" držav.

"Tradicionalni mediji vedno težje financirajo vsebine, ki niso le vaba za klike. Politika, predvsem še aktualna vladajoča, je novinarje hotela zvesti na politične propagandiste, tiste, ki niso hoteli sodelovati, pa je na vse načine diskreditirala. V takšnem okolju ni prijetno biti novinar," poudarjajo v društvu.

Kot so ob tem spomnili, so na današnji dan pred letom dni zagnali kampanjo zbiranja sredstev za STA, v kateri je javnost jasno izkazala, da zahteva neodvisne javne medije.

Danes se bodo z ostalimi novinarskimi organizacijami zbrali pred RTV Slovenija. Ko je vlada po mnenju društva ugotovila, da se STA ne bo vdala in je za pritisk izčrpala vse, tudi nezakonite možnosti, se je njena pozornost preusmerila na RTV Slovenija.

Čeprav v DNS niso naklonjeni nesistemskim posegom v medijsko zakonodajo, ki je potrebna temeljite prenove, bo za depolitizacijo RTV Slovenija po njihovem vseeno nujna hitra intervencija, s katero bi zaustavili padec zaupanja in profesionalnih standardov, javnemu mediju pa omogočili normalno delovanje.

Ob zaključku projekta Lokalni mediji za boljšo družbo, ki ga je društvo izvajalo z novinarskimi organizacijami in lokalnimi mediji, so objavili tudi analizo spremljanja vsebin in intervjujev z uredniki regionalnih medijev ter iz analize izhajajoča priporočila. Kot so ob tem dodali, ob svetovnem dnevu svobode medijev ne smemo pozabiti niti na ta pomemben del medijske krajine, ki slovenski javnosti prinaša lokalne novice in zgodbe.

Drugi projekt, s katerim začenjajo danes, se nanaša na položaj fotoreporterjev, ki so pred kratkim v sklopu društva ustanovili svoj aktiv. Poklic fotoreporterja namreč vse bolj izginja, uredniki fotografij po uredništvih izginjajo, cena dela pa nenehno pada, opozarjajo v DNS.

Da bi ugotovili, v kakšnih razmerah delajo in kako je njihovo delo ovrednoteno, so v društvu objavili obširen spletni vprašalnik, ki bo podlaga za oblikovanje metodologije za določanje cen, ki bo vsebovala tudi vse skrite stroške tega poklica.

Kot še dodajajo v DNS, se nameravajo do prihodnjega 3. maja ukvarjati z reformo medijske zakonodaje, katere dejanski cilj bo ustvariti sistemski okvir za uspešno delovanje medijev v Sloveniji in z oblikovanjem dolgoročne medijske politike. "Za to potrebujemo kompetentno vodstvo in ekipo na direktoratu za medije. To so poteze, ki jih je politika napovedala," so še zapisali in napovedali, da bodo politiko držali za besedo.

