Papež: »Moram se srečati s Putinom«

Papež Frančišek zaprosil za sestanek z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom

Vladimir Putin in papež Frančišek, 10. junija 2015

© Wikimedia Commons

Papež Frančišek je zaprosil za sestanek z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, kjer bi se pogovorila o končanju vojne v Ukrajini, vendar še ni prejel odgovora. "Putin ne more in ne želi imeti tega srečanja v tem trenutku. Toda kako drugače, naj zaustavimo to brutalnost", je v intervjuju za italijanski časnik Corriere della Sera dejal papež.

Papež je poudaril da je pomembno, da ruski voditelj omogoči možnost mirovnih pogovorov. Dodal je, da bodo še naprej poskušali organizirati srečanje med njim in Putinom.

Na vprašanje, ali načrtuje potovanje v Ukrajino, je Frančišek odgovoril, da je v Ukrajino poslal dva kardinala, da bi pripravila vse potrebno za možni sestanek. Dejal pa je, da ima občutek, da v tem trenutku ne more v Ukrajino.

Papež Frančišek

"Najprej moram iti v Moskvo, najprej se moram srečati s Putinom," je poudaril papež.

V izjavi za časnik je dodal še, da je govoril tudi s patriarhom ruske pravoslavne cerkve Kirilom, ki je vojno v celoti podprl in dejal, da Kiril "ne more postati Putinov ministrant".