Operativne vlade si Golob želi še pred počitnicami

Kdo bo zasedel ministrske in druge pomembne funkcije?

Robert Golob, najverjetnejši mandatar nove vlade

Gibanja Svoboda, SD in Levica so v DZ tudi uradno začeli koalicijska pogajanja. Najverjetnejši novi mandatar Robert Golob je s predsednico SD Tanjo Fajon in koordinatorjem Levice Luko Mescem začel pogajanja o oblikovanju nove vlade, kadrovskem razrezu in sestavljanju ministrske ekipe. Operativne vlade si Golob želi še pred počitnicami.

Na pogajanja sta s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom prišla nekdanja namestnica direktorja vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v času vlade Marjana Šarca Sanja Ajanović Hovnik, sicer nekdanja vidna članica SAB, in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo v času vlade Alenke Bratušek Bojan Kumer.

S predsednico SD Tanjo Fajon sta prišla glavni tajnik SD Dejan Levanič in predsednik strokovnega sveta SD Milan M. Cvikl.

Predstavniki Levice so potencialne koalicijske partnerje pričakali v državnem zboru. Pogajanja potekajo v eni od sejnih sob DZ. Prvaki strank so bili pred začetkom pogajanj redkobesedni.

Bodoči koalicijski partnerji naj bi danes na mizo dobili predlog koalicijskega sporazuma, ki so ga spisali v Gibanju Svoboda, vsebinski del je koordinirala Sanja Ajanović Hojnik, poroča N1.

Najverjetnejši kandidat za mandatarja je Robert Golob, ki si želi vlado sestaviti čim prej, da bo ta operativna še pred počitnicami in se bo lahko pripravila na morebiten ponoven izbruh epidemije covida-19 jeseni in energetsko draginjo.

V preteklem tednu je Golob že opravil neformalne pogovore s Tanjo Fajon in Luko Mescem.

Po pričakovanjih naj bi bila tako danes že znana tudi groba razdelitev resorjev med koalicijskimi partnericami. V javnosti že odmevajo prva imena domnevnih ministrskih kandidatov, med katerimi se omenja predvsem predsednike strank in njihove vidnejše člane. Kot potencialna člana vladne ekipe pa tudi Alenka Bratušek (SAB) in Marjan Šarec (LMŠ), ki se jima s svojima strankama ni uspelo uvrstiti v parlament.