Policist popisal protestnika in ime posredoval ruskemu veleposlaništvu

Varnostni incident preiskujejo tako na policiji kot pri informacijski pooblaščenki

Državljana Poljske je med protestom za mir v Ukrajini pred ruskim veleposlaništvom v Ljubljani popisal slovenski policist, njegove osebne podatke pa je od njega dobil uslužbenec ruskega veleposlaništva, piše današnje Delo. Varnostni incident preiskujejo tako na policiji kot pri informacijski pooblaščenki.

Dogodek, ki se je nedavno odvil pred ruskim veleposlaništvom v Ljubljani, bi verjetno ostal skrit pred javnostjo, če se Poljak, ki je na svoji koži spoznal, da je v Sloveniji nevarno javno izraziti protest proti ruski agresiji v Ukrajini, v skrbeh za svojo varnost ne bi zatekel po pomoč na veleposlaništvo Poljske, piše časnik.

Dogodek je za Delo opisal veleposlanik Poljske v Sloveniji Krzysztof Olendzki, ki se je takoj, ko je izvedel za incident, pritožil nad ravnanjem policista. Stekli so ustrezni postopki na policiji in pri informacijski pooblaščenki, kot opozarja časnik, pa ostaja vprašanje, komu v resnici služi policija in kako varni so naši osebni podatki v njenih rokah.

Kot piše Delo, je pred nekaj tedni ob varovani ograji moški protestiral proti ruski agresiji na Ukrajino, policist ga je prosil, naj se umakne, in zahteval osebne dokumente. Ko ga je popisal, se je izkazalo, da je poljski državljan, postopek pa je ves čas s stopnic poslopja ruskega veleposlaništva snemal tamkajšnji uslužbenec.

Ko se je popisani umaknil, je skozi ograjo veleposlaništva prišel ruski uslužbenec in od policista zahteval, da mu pokaže zapisnik. Policist je Rusu ustregel, ta pa je s pametnim telefonom slikal osebne podatke državljana Poljske, članice EU in zveze Nato.

Na policiji so potrdili, da o zadevi poteka notranjevarnostni postopek. Policija tega sicer vedno začne na podlagi podatkov, zbranih obvestil, prijave ali zaznave odklonskega pojava ali ravnanja.

V uradu informacijskega pooblaščenca so v zvezi z opisanim primerom prejeli prijavo in uvedli inšpekcijski nadzor. Podrobneje zadeve ne komentirajo, pravijo pa, da policistovo ravnanje nakazuje na sum neustreznega ravnanja z osebnimi podatki oziroma njihovega zavarovanja, piše Delo.

Čeprav je Slovenija izrazila jasno stališče do vojne v Ukrajini in se pridružila evropskim sankcijam proti Rusiji ter izgnala nekatere predstavnike te države, je poslopje veleposlaništva Rusije v Ljubljani verjetno najbolje varovano rusko diplomatsko predstavništvo v katerikoli evropski državi, še poroča Delo.