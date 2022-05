Zloraba položaja pri brezstičnem plačevanju?

Če bo obtožba Evropske komisije vzdržala, bi bila lahko kazen za Apple 10 odstotkov celotnega prometa, ki je lani znašal 36,6 milijarde dolarjev

V predhodnih ugotovitvah je Evropska komisija ugotovila, da bi Apple lahko prekršil konkurenčno pravo, s tem ko je konkurentom preprečil dostop do tehnologije "tap and go".

Podjetje Apple programerjem ne dovoli dostopa do vgrajenega čipa NFC, zato na iPhonih ni aplikacij za brezstično plačevanje, razen Applovega sistema Apple Pay. Na telefonih z operacijskim sistemom Android je tako množica "e-denarnic" (NKBM M-Denarnica, NLB Pay) in drugih plačilnih sistemov (ljubljanska aplikacija/kartica Urbana), na iPhonih pač ne.

Pri Applu se branijo, da je omejitev brezstičnega plačevanja na Apple Pay varnostne narave in hkrati zatrjujejo, da je dostop do mobilnega plačevanja dostopen vsakomur. Pri čemer verjetno merijo na dejstvo, da se lahko sistemu Apple Pay priključi katerakoli banka, ki storitev ponudi uporabniku. Takih bank je v Evropi že 2500. Od lokalnih bank na slovenskem tržišču je taka le »koprska« Intesa Sanpaolo, Apple Pay pa podpira tudi MBills.

"Naši dokazi kažejo na to, da Applovega obnašanja ni mogoče pojasniti z varnostnimi skrbmi."



Margrethe Vestager,

komisarka za konkurenco EU

"Nasprotno, naši dokazi kažejo na to, da Applovega obnašanja ni mogoče pojasniti z varnostnimi skrbmi," je dejala Margrethe Vestager, komisarka za konkurenco. Mimogrede, bivši ameriški predsednik Donald Trump je za Margrethe Vestager dejal, da "morda najbolj sovraži ZDA, od vseh oseb, kar jih je kdaj koli srečal".

Če bo obtožba vzdržala, bi bila lahko kazen za Apple 10 odstotkov celotnega prometa, ki je lani znašal 36,6 milijarde dolarjev.

