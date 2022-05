Golob: »Cene so tako neverjetno usklajene, da si zaslužijo podrobno analizo«

"Če se bo to nadaljevalo, bomo v Gibanju Svoboda pozvali agencijo za varstvo konkurence, da ukrepa proti trgovcem," opozarja predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob

Tanja Fajon, Robert Golob in Luka Mesec po prvem krogu koalicijskih pogajanj pred parlamentom v Ljubljani

© YouTube / STA

Vlada z odločitvijo, da ne regulira več cen pogonskega goriva, nagaja in se maščuje za poraz na volitvah, je podražitve bencina in dizla komentiral predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je dodal, je v primeru, da trg ne deluje, čas za pametno regulacijo. Opozoril je tudi na sum kartelnega dogovarjanja med trgovci, saj so cene zelo usklajene.

Povolilna odločitev vlade, da z majem ne regulira več cen pogonskih goriv, kar je vodilo v precejšnjo podražitev, je po Golobih besedah nagajanje, na nek način se vlada po njegovem maščuje ljudem. "Ker jih niso izvolili, naj plačujejo višje cene. To kaže na to, da so vsi bonbončki bili dani na vrvici; sedaj, ko so volitve mimo, se bonbončki umikajo," je danes ob robu izjave po koncu prvega kroga koalicijskih pogajanj dejal Golob.

Pri podražitvah se mu sicer bolj kot vladno nagajanje zdi pomembno to, da je v trenutku, ko trg ne deluje, kar se po njegovem dogaja v Sloveniji, čas za pametno regulacijo.

Golob je opozoril na neverjetno usklajenost cen pogonskih goriv pri trgovcih z naftnimi derivati. Kot je dejal, so podražitve pod drobnogled vzeli tudi njihovi pravniki, v zadnjih podražitvah pa je opaziti sume kartelnega dogovarjanja. "Če se bo to nadaljevalo, bomo v Gibanju Svoboda pozvali agencijo za varstvo konkurence, da ukrepa proti trgovcem. Cene so tako neverjetno usklajene, da si zaslužijo podrobno analizo," je še dejal.

Vlada se je za začasno regulacijo maloprodajnih cen določenih naftnih derivatov odločila 14. marca zaradi hudih motenj na mednarodnem in domačem trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen. Najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih po državi je določila pri 1,503 evra za liter, dizla pa 1,541 evra za liter.

Regulacija je veljala do konca aprila in vlada se je minuli petek, le nekaj dni po volitvah, na katerih je slavilo Gibanje Svoboda, ni odločila podaljšati. Cene naftnih derivatov se tako od 1. maja znova prosto oblikujejo na trgu in pričakovano so se v nedeljo krepko zvišale.

Na bencinskih servisih Petrola zunaj avtocest je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,617 evra, za liter dizla pa 1,817 evra. OMV Slovenije liter 95-oktanskega bencina ponuja za 1,619 evra, dizla pa za 1,824 evra. MOL Slovenija medtem liter bencina ponuja za 1,617 evra, dizla pa za 1,816 evra.

Še nekoliko višje so cene na bencinskih servisih ob avtocestah. Na Petrolovih avtocestnih črpalkah je za 95-oktanski bencin zdaj treba odšteti 1,682 evra na liter, na OMV pa 1,697 evra. Za liter dizla je pri Petrolu treba odšteti 1,876 evra na liter, na avtocestnih črpalkah OMV pa 1,889 evra.

Cene sicer nekoliko blažijo nižje trošarine. Vlada je prejšnji teden namreč do konca julija podaljšala veljavnost znižanih trošarin na energente, ob pogonskih gorivih še na elektriko, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje.

d88Y-P1ERlg