Vlado želijo sestaviti do 3. junija, upajo na vsaj dva mandata

Golob, Mesec in Fajon so prvi uradni krog koalicijskih pogajanj ocenili kot uspešnega

Predsednica SD Tanja Fajon, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob in koordinator Levice Luka Mesec

© YouTube / STA

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec so prvi uradni krog koalicijskih pogajanj ocenili kot uspešnega. Danes so določili časovnico nadaljnjih pogajanj, vlado pa si želijo sestaviti do 3. junija. Do konca tedna je pričakovati razrez ministrskih mest po koalicijskih partnerjih. Zaenkrat se o omenih še niso pogovarjali, posvetili so se predvsem programu oziroma vsebini.

Vodje omenjenih strank so se na koalicijskih pogajanjih sestali v DZ. Kot je v izjavi za medije po koncu dejal najverjetnejši kandidat za mandatarja Golob, so se dogovorili, da bodo poskušali ujeti najhitrejši rok, to je 3. junij, kot tisti, ko bi sestavili vlado. "Predpogoj za to je, da bomo še pred 13. majem uskladili večino točk med sabo, da lahko gremo s formiranjem parlamenta naprej po hitrem postopku," je dodal Golob.

"Če želimo resno nasloviti razvojne izzive, moramo gledat dlje, kot je en mandat."



Robert Golob,

predsednik Gibanja Svoboda

Delovna pogajanja bodo nadaljevali v sredo, do konca tedna pa je pričakovati tudi jasnejši obris vlade glede razreza ministrskih mest. O imenih posameznih kandidatov po besedah Goloba danes še niso govorili, več o tem bo, kot je napovedal, jasno prihodnji teden.

Golob je še dodal, da imajo načrte za dva mandata. "Če želimo resno nasloviti razvojne izzive, moramo gledat dlje, kot je en mandat," je dejal. Po njegovih besedah bodo takoj naslovili njihova na videz protislovna cilja, kako ustvarjati in kako pravično deliti, da bomo imeli socialno pravičnost in solidarnost.

