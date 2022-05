Novinarji izražajo podporo voditelju Studia City Marcelu Štefančiču

Novinarska avtonomija in boj proti vmešavanju politike v program

Sindikat novinarjev Slovenije je danes skupaj z novinarji RTV Slovenija zagotovil, da bo vztrajal pri zahtevah po novinarski avtonomiji in pri boju proti vmešavanju politike v program. Voditelju oddaje Studio City na TV Slovenija Marcelu Štefančiču, ki mu vodstvo RTV ni podaljšalo pogodbe, pa so zagotovili podporo z besedami: Vsi smo Marcel.

Predsednica sindikata Alenka Potočnik je na današnji novinarski konferenci ob svetovnem dnevu svobode medijev spomnila, da mineva eno leto od začetka kampanje Za obSTAnek, ko so se zbrali pred Slovensko tiskovno agencijo (STA) in opozorili na finančno izčrpavanje STA.

Obžaluje, da so se razmere v medijih v zadnjem letu samo še poslabšale, kar je zaznala tudi organizacija Novinarji brez meja. Slovenija je namreč na indeksu medijske svobode padla za 18 mest in je med 180 državami zasedla 54. mesto, kot je razvidno iz danes objavljenega indeksa organizacije. V sindikatu in Društvu novinarjev Slovenije pa tudi strokovni in splošni javnosti so po njenih besedah ves ta čas opozarjali, kakšno škodo vladajoča politika in njeni podporniki delajo medijskemu prostoru, uredniški avtonomiji in novinarski integriteti.

Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) se boj za integriteto in neodvisnost po njenih besedah nadaljuje. "Medtem ko vodstvo zavoda zanemarja svojo odgovornost do javnosti, jo z javnimi nastopi, kolektivnim bojem za medijsko svobodo, poklicno avtonomijo in delavske pravice ohranjajo novinarji in drugi delavci RTVS," je dejala. Že več mesecev se po njenih besedah upirajo početju vodstva, ki "na hitro in mimo mnenj uredništev kadruje, siromaši program in ruši socialni dialog".

Novinarka in voditeljica na Televiziji Slovenija Ksenija Horvat je dejala, da novinarji na RTVS prvič do zdaj resno vedo, kaj hočejo. Hočejo nov zakon o RTVS, novo vodstvo zavoda, ki ga bo skrbno vodilo, programski svet, ki ne bo političen, urednike, ki bodo modri in se bodo znali upreti vplivom od zunaj, je naštela.

Poleg tega po njenih besedah hočejo takšne pogoje dela, da mladi ne bodo odhajali h konkurenci.

"Vodstvo RTV z mano noče podaljšati pogodbe - menda zaradi mojega 'neprimernega obnašanja'," je povedal Štefančič. A zares neprimerno je po njegovih besedah to, da so denimo ukinili oddaje Politično s Tanjo Gobec, Točka preloma z Janjo Koren in Globus. "Zares neprimerno je, da kot odgovorna urednica nastopa in odstavlja oseba, ki jo je ob imenovanju podprlo le 21 odstotkov zaposlenih," je med drugim dejal.

Novinarka Radia Slovenija Tatjana Pirc je opozorila, da se je podrejanje medijev v Srbiji in na Madžarskem začelo z nastavljanjem večinoma tretjerazrednih novinarjev na uredniške položaje. To so tamkajšnje oblasti počele z namenom uničevanja dobrih medijev, saj da bo tako lažje vladati, je dejala.

Odgovorni urednik STA Aljoša Rehar je spomnil, da ima današnji dan, ko obeležujemo svetovni dan svobode medijev, za uredništvo STA od lanskega leta naprej poseben pomen. "To je namreč dan, na katerega se je lani začela kampanja zaobSTAnek," je spomnil. S to odmevno in edinstveno kampanjo so številni novinarski kolegi, državljani ter domače in tuje organizacije po njegovih besedah pomembno prispevali k temu, da se je STA lani izognila stečaju.

Kot je dodal, pa še vedno ni urejeno vprašanje modela financiranja STA. Lani sprejeta uredba, ki jo agencija izpodbija na sodišču, namreč uvaja nesprejemljivo plačevanje po novici.

Z4h5jSxyBUk&t